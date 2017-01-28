Прост: Современным автомобилям Ф-1 я бы предпочёл свой старый болид

«В прошлом году в Австрии, я пилотировал свой старый автомобиль 1985 года. И я несколько раз пилотировал современные болиды “Ред Булл” и “Лотус-Рено” на автодроме “Поль Рикар”. Мне больше понравилось ездить на моей старой машине. Быть может, это потому что я хорошо помню свой автомобиль? Чтобы дать справедливый ответ, мне надо бы хорошо адаптироваться к новым машинам. Но если вы меня спросите, какой из болидов я бы предпочёл пилотировать, то это болид из автомобилей моего поколения», — приводит слвоа Проста Autosport.