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https://sport.mail.ru/news/formula1/28583897/
28 января 2017, 14:15 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

В «Феррари» отрицают, что новый болид будет назван в честь Жюля Бьянки

В «Феррари» опровергли слухи о том, что новый болид команды будет называться SF17-JB, где буквы JB якобы означают инициалы погибшего гонщика Жюля Бьянки.

Информацию об этом распространили некоторые СМИ, ссылаясь на одного из спонсоров «Феррари» банк «Сантандер». В банке извинились за дезинформацию, а La Gazzetta dello Sport обратилась в «Феррари» за комментарием.

В команде заявили, что информация о такой маркировке болида не соответствует действительности. По словам представителя команды, самым правильным решением об увековечивании памяти Бьянки стал шаг властей Ниццы, которые назвали одну из улиц его именем.
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