В «Феррари» отрицают, что новый болид будет назван в честь Жюля Бьянки

Информацию об этом распространили некоторые СМИ, ссылаясь на одного из спонсоров «Феррари» банк «Сантандер». В банке извинились за дезинформацию, а La Gazzetta dello Sport обратилась в «Феррари» за комментарием.

В команде заявили, что информация о такой маркировке болида не соответствует действительности. По словам представителя команды, самым правильным решением об увековечивании памяти Бьянки стал шаг властей Ниццы, которые назвали одну из улиц его именем.