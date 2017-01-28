«Форс Индия»: Важно, чтобы Окон начал набирать очки как можно раньше
Заместитель руководителя «Форс Индия» Боб Фернли рассказал об ожиданиях от новобранца команды Эстебана Окона.
«Мы надеемся, что Эстебан сможет учиться очень быстро. Это одна из главных причин, по которым мы выбрали его, поскольку он показывает способность быстро выходить на хорошую скорость.
Мы будем учить его обращаться с нашей машиной и надеемся, что он сможет бросить вызов Пересу, достойно сменив Нико (Хюлькенберга. — Прим. “Чемпионата”). Это под большим вопросом, поскольку Нико был очень опытен и быстр. Но я думаю, что у Эстебана есть потенциал, чтобы взять на себя обязанности Нико и подталкивать Серхио вперёд.
Думаю, очень важно иметь в команде двоих пилотов, способных набирать очки, иначе есть риск отстать в чемпионате. Важно, чтобы Эстебан начал набирать очки сразу же, рано и часто», — приводит сова Фернли F1 Today.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter