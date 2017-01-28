Экклстоун был удивлен решением новых владельцев «Формулы-1» отправить его в отставку

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Ранее американская корпорация «Либерти Медиа» (Liberty Media) официально объявила о закрытии сделки по покупке «Формулы-1». Новым генеральным директором и генеральным промоутером «королевских гонок» назначен Чейз Кэри, 86-летний Экклстоун официально стал почетным президентом.

«Перед завершением сделки о приобретении “Формулы-1” ходили разговоры о том, чтобы оставить меня генеральным директором на три года, дабы обеспечить плавный переход от одного руководства к другому, — сказал Экклстоун. — Поэтому я был немного удивлен, когда меня попросили уйти, но я не чувствую, что меня подставили. Я реалист, я не испытываю каких-либо чувств по поводу этого решения».

Экклстоун руководил «Формулой-1» с 1974 года. Именно британец сделал ее коммерчески успешным проектом, зарабатывающим более $2 млрд в год.