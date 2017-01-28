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https://sport.mail.ru/news/formula1/28582983/
28 января 2017, 12:31 | Авто/мото: Формула-1 | ТАСС

Экклстоун был удивлен решением новых владельцев «Формулы-1» отправить его в отставку

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Бывший глава чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Берни Экклстоун заявил, что был удивлен, когда новые владельцы попросили уйти его в отставку. Его слова приводит издание Daily Mail.

При этом бывший глава королевских гонок заявил что не испытывает <nobr>каких-либо</nobr> негативных эмоций по поводу этого решения. Увеличить
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Ранее американская корпорация «Либерти Медиа» (Liberty Media) официально объявила о закрытии сделки по покупке «Формулы-1». Новым генеральным директором и генеральным промоутером «королевских гонок» назначен Чейз Кэри, 86-летний Экклстоун официально стал почетным президентом.

«Перед завершением сделки о приобретении “Формулы-1” ходили разговоры о том, чтобы оставить меня генеральным директором на три года, дабы обеспечить плавный переход от одного руководства к другому, — сказал Экклстоун. — Поэтому я был немного удивлен, когда меня попросили уйти, но я не чувствую, что меня подставили. Я реалист, я не испытываю каких-либо чувств по поводу этого решения».

Экклстоун руководил «Формулой-1» с 1974 года. Именно британец сделал ее коммерчески успешным проектом, зарабатывающим более $2 млрд в год.
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