Экклстоун был удивлен решением новых владельцев «Формулы-1» отправить его в отставку
МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Бывший глава чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Берни Экклстоун заявил, что был удивлен, когда новые владельцы попросили уйти его в отставку. Его слова приводит издание Daily Mail.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ранее американская корпорация «Либерти Медиа» (Liberty Media) официально объявила о закрытии сделки по покупке «Формулы-1». Новым генеральным директором и генеральным промоутером «королевских гонок» назначен Чейз Кэри, 86-летний Экклстоун официально стал почетным президентом.
«Перед завершением сделки о приобретении “Формулы-1” ходили разговоры о том, чтобы оставить меня генеральным директором на три года, дабы обеспечить плавный переход от одного руководства к другому, — сказал Экклстоун. — Поэтому я был немного удивлен, когда меня попросили уйти, но я не чувствую, что меня подставили. Я реалист, я не испытываю
Экклстоун руководил «Формулой-1» с 1974 года. Именно британец сделал ее коммерчески успешным проектом, зарабатывающим более $2 млрд в год.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter