Экклстоун: Я не намерен вредить «Формуле-1»
Экс-глава «Формулы-1» Берни Экклстоун опроверг слухи о том, что к 2019 году может создать альтернативную гоночную серию.
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Видимо, что-то случилось...
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«Я выстраивал этот чемпионат на протяжении последних 50 лет. Я горжусь этой серией, и последнее, что я бы хотел увидеть, — это чтобы ей был нанесен ущерб.
Новый владелец серии может вести дела другим способом по сравнению с тем, как работал я, который должен привести к результатам, удовлетворяющим акционеров. Это нормальные действия для руководителя. Это то, что я делал для различных акционеров в прошлом, а также тогда, когда владел 100% акций компании.
Меня бы порадовал успех Чейза Кэри на посту главы серии. Я надеюсь, что поклонники «Формулы-1″ ценят то, что он намеревается вернуть деньги в спорт», — цитирует Экклстоуна Sky Sports.
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