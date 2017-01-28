Экклстоун: Я не намерен вредить «Формуле-1»

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«Я выстраивал этот чемпионат на протяжении последних 50 лет. Я горжусь этой серией, и последнее, что я бы хотел увидеть, — это чтобы ей был нанесен ущерб.

Новый владелец серии может вести дела другим способом по сравнению с тем, как работал я, который должен привести к результатам, удовлетворяющим акционеров. Это нормальные действия для руководителя. Это то, что я делал для различных акционеров в прошлом, а также тогда, когда владел 100% акций компании.

Меня бы порадовал успех Чейза Кэри на посту главы серии. Я надеюсь, что поклонники «Формулы-1″ ценят то, что он намеревается вернуть деньги в спорт», — цитирует Экклстоуна Sky Sports.