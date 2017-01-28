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28 января 2017, 7:14 | Авто/мото: Формула-1 | «Газета.Ру»

Экклстоун: Я не намерен вредить «Формуле-1»

Экс-глава «Формулы-1» Берни Экклстоун опроверг слухи о том, что к 2019 году может создать альтернативную гоночную серию.

<nobr>Экс-глава</nobr> Формулы-1 <span class=error>Берни</span> Экклстоун опроверг слухи о том что к 2019 году может создать альтернативную гоночную серию. Увеличить
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«Я выстраивал этот чемпионат на протяжении последних 50 лет. Я горжусь этой серией, и последнее, что я бы хотел увидеть, — это чтобы ей был нанесен ущерб.

Новый владелец серии может вести дела другим способом по сравнению с тем, как работал я, который должен привести к результатам, удовлетворяющим акционеров. Это нормальные действия для руководителя. Это то, что я делал для различных акционеров в прошлом, а также тогда, когда владел 100% акций компании.

Меня бы порадовал успех Чейза Кэри на посту главы серии. Я надеюсь, что поклонники «Формулы-1″ ценят то, что он намеревается вернуть деньги в спорт», — цитирует Экклстоуна Sky Sports.
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Новости Формулы-1

Бывший глава «Формулы-1» Экклстоун опроверг создание альтернативной гоночной серии

Бывший глава «Формулы-1» Экклстоун опроверг создание альтернативной гоночной серии

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Бывший генеральный промоутер чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Берни Экклстоун опроверг информацию о создании альтернативной гоночной серии. Его слова приводит агентство Reuters.
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