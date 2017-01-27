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27 января 2017, 21:34 | Авто/мото: Формула-1 | ТАСС

Бывший глава «Формулы-1» Экклстоун опроверг создание альтернативной гоночной серии

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Бывший генеральный промоутер чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Берни Экклстоун опроверг информацию о создании альтернативной гоночной серии. Его слова приводит агентство Reuters.

Ранее британские СМИ сообщали о том что Экклстоун в 2019 году может создать альтернативный чемпионат. Увеличить
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Ранее британские СМИ сообщали о том, что Экклстоун в 2019 году может создать альтернативный чемпионат.

«Я строил чемпионат последние 50 лет, и сейчас он является моей гордостью. И последнее, чего я хочу, это увидеть его разрушение», — сказал Экклстоун.

Ранее американская корпорация «Либерти Медиа» (Liberty Media) официально объявила о закрытии сделки по покупке «Формулы-1». Новым генеральным директором и генеральным промоутером «королевских гонок» назначен Чейз Кэри, 86-летний Экклстоун официально стал почетным президентом.

Экклстоун руководил «Формулой-1» с 1974 года. Именно британец сделал ее коммерчески успешным проектом, зарабатывающим более $2 млрд в год.
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