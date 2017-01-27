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27 января 2017, 20:42 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Макларен» продолжает намекать на возможное возвращение оранжевой ливреи

Команда «Макларен» опубликовала в «Твиттере» фотографию, которую можно расценить как очередной намёк на возвращениё оранжевого цвета в ливрею болида.

Недавно в СМИ появилась информация, что в 2017 году команда может вернуться к оранжевой ливрее, которую использовала в Формуле-1 с 1968 по 1971 год. Слухи о возможном изменении ливреи подогрела сама команда, опубликовав в «Твиттере» сообщение о дате презентации нового болида. На афише дата презентации автомобиля (24.02.2017) была выполнена в оранжевом цвете.
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