«Макларен» продолжает намекать на возможное возвращение оранжевой ливреи

Недавно в СМИ появилась информация, что в 2017 году команда может вернуться к оранжевой ливрее, которую использовала в Формуле-1 с 1968 по 1971 год. Слухи о возможном изменении ливреи подогрела сама команда, опубликовав в «Твиттере» сообщение о дате презентации нового болида. На афише дата презентации автомобиля (24.02.2017) была выполнена в оранжевом цвете.

