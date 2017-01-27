Команда «Формулы-1» «Манор» признана банкротом и не примет участия в новом сезоне

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Ранее «Манор» был передан под внешнее управление. Команде не удалось найти новых инвесторов, из-за чего компания FRP Advisory LLP взяла под административное управление Just Racing Services Ltd, которая занималась операционной деятельностью «Манора».

«Вызывает глубокое сожаление, что команда была вынуждена прекратить торговлю и закрыть свои двери», — сказал администратор Джефф Роули. Сообщается, что увольнение всех 212 сотрудников начнется на следующей неделе.

В прошедшем сезоне «Манор» занял последнее место в Кубке конструкторов, заработав одно очко.