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27 января 2017, 16:27 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Команда «Формулы-1» «Заубер» представит новый болид 22 февраля в Барселоне

МОСКВА, 27 янв — Р-Спорт. Команда «Формулы-1» «Заубер» представит свой болид на предстоящий сезон 22 февраля во время съемочного дня в Барселоне, сообщает autosport.com.

Новая машина швейцарской «конюшни» получила маркировку C36. В сезоне-2017 за команду будут выступать немецкий пилот Паскаль Верляйн и швед Маркус Эрикссон. В прошедшем сезоне «Заубер» в Кубке конструкторов стал десятым, набрав лишь два очка.

Ранее даты презентации своих новых болидов назвали «Рено» (21 февраля), «Форс Индия» (22 февраля), «Мерседес» (23 февраля), «Феррари» и «Макларен» (обе — 24 февраля).
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