Доменикали не исключил возможность возвращения «Ламборджини» в Формулу-1

«Этим вопросом вы задеваете крайне чувствительную часть моего сердца. Я хочу быть честным с вами: в данный момент у нас другие приоритеты, на которых мы концентрируем свое внимание.

Что будет завтра? «Ламборджини» всегда была частью мирового автоспорта, поэтому если приоритеты поменяются, то почему бы и нет?, — приводит Autosport слова Доменикали.

Напомним, с 1989 по 1993 годы «Ламборджини» был поставщиком двигателей для команд Формулы-1. Кроме того, в 1991 году «Ламборджини» выступил в роли конструктора шасси для команды «Модена», которая просуществовала один сезон.

Добавим, что с 2007 по 2014 годы Доменикали был спортивным директором «Феррари».