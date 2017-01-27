Финансовый директор «Уильямса» покинул команду
Финансовый директор Williams Grand Prix Holdings Алан Кинч покинул свой пост, сообщает официальный сайт команды. Его временным сменщиком стал Мартин Хадсон.
Президент компании Майк О’Дрискол отметил, что Кинч сыграл решающую роль в реструктуризации команды Формулы-1 и налаживании
Кинч работал в команде с конца 2014 года.
«Я любил быть частью “Уильямса” последние несколько лет. Я наслаждался работой здесь. Я решил принять новый вызов», — прокомментировал свой уход Кинч.
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