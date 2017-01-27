Финансовый директор «Уильямса» покинул команду

Президент компании Майк О’Дрискол отметил, что Кинч сыграл решающую роль в реструктуризации команды Формулы-1 и налаживании бизнес-процессов.



Кинч работал в команде с конца 2014 года.



«Я любил быть частью “Уильямса” последние несколько лет. Я наслаждался работой здесь. Я решил принять новый вызов», — прокомментировал свой уход Кинч.