Американский пирог. Какой будет «Формула-1» после Берни Экклстоуна

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В сентябре 2016-го главной новостью спортивной индустрии стала смена владельцев «Формулы-1»: крупный пакет акций Delta Topco (ей принадлежат все коммерческие права сериии) выкупила компания Liberty Media миллиардера Джона Мэлоуна (состояние — $7 млрд, по оценке Forbes). В январе 2017-го сложносочиненную сделку на общую сумму в $8 млрд (включая долги) одобрили акционеры Liberty, а следом — и Международная федерация автоспорта (FIA). Спустя несколько дней 86-летний Берни Экклстоун, руководивший главными автогонками планеты 40 лет, покинул пост исполнительного директора. Его место занял Чейз Кэрри, бывший вице-президент 21st Century Fox. В новую управленческую команду вошли также Росс Браун (бывший шеф команд «Бенеттон», «Феррари», «Браун» и «Мерседес» — он будет курировать спортивную тематику) и Шон Братчес (экс-директор по маркетингу ESPN, его зона ответственности — коммерческие вопросы). Экклстоун получил должность почетного президента «Формулы-1». Что будет с «Ф-1» дальше — объясняет Forbes эксперт в автоспорте Оксана Косаченко.

Цитата Экклстоуна рано провожать на покой. Нельзя просто выставить за дверь человека, который 40 лет руководит таким бизнесом как «Формула-1».

У него огромный опыт и обширнейшая база знакомств. Странно этим не пользоваться. Да, с Экклстоуном не будут советоваться постоянно и обсуждать будничные вопросы, но я убеждена, что его должность не фиктивная — Берни по-прежнему в игре. Хотя многое, конечно, изменится и совсем скоро, в течение 2−3 лет.

Первая задача нового менеджмента — это выход в digital, апгрейд мобильного приложения, где сейчас даже гонку нельзя посмотреть. Скорее всего приложение монетизируют. За какую-то сумму можно будет купить трансляцию, за дополнительную плату — бонусный контент: например, интервью с пилотом или возможность увидеть гонку с разных камер. Конечно, «Ф-1» станет гораздо активнее в социальных сетях. Сейчас королевские гонки показвыают только по телевизору, и это огромное упущение, ведь вся молодежь давным-давно в онлайне, а телевизор смотрят в основном люди старше 45.

Причем могу заверить, что у «Формулы-1» весьма платежеспособная аудитория. В Англии, когда я работала в команде «Катерхэм», мы проводили опрос — из 4500 тысяч респондентов 80% были готовы платить за просмотр одной гонки в мобильном приложении 20 фунтов. Это больше 400 фунтов с человека за сезон! Кроме того, в одной только Англии 150 тысяч человек регулярно ездят на разные этапы Гран-при.

Цитата Кроме того, новые владельцы наверняка изменят систему распределения прибыли. Новый спортивный директор Росс Браун пришел именно для этого.

В нынешней системе есть 10−12 команд и 1−2 постоянно отваливающихся из-за финансовых проблем. Браун хочет видеть 13 команд плюс еще несколько — в очереди. Сейчас команды крайне неравномерно получают деньги. Например, существуют «исторические» выплаты для четырех команд-брендов — например, для «Феррари». При Экклстоуне итальянская конюшня получала условные $100 млн просто за факт своего участия в гонках — многие команды способны за целый сезон потратить лишь половину этой цифры.

Сейчас активно обсуждается вариант, при котором команды ограничат в расходах — это поможет уравнять их бюджеты и, соответственно, спортивные амбиции. Напоминаю, что главная цель новых владельцев — 13 конкурентноспособных команд на стартовой решетке. А вот насчет введения «потолка зарплат», как во многих американских спортивных лигах, я сомневаюсь.

Бизнес-метод Экклстоуна — это конфиденциальные договоренности с командами и всеми вокруг. Из официального в «Ф-1» был только договор согласия между командами, который в основном касается проведения чемпионата, остальное — личные контакты Экклстоуна, включая пресловутые исторические выплаты. Liberty Media, наоборот, идет по пути демократизации, или даже американизации гонок — максимальной открытости и прозрачности. Пойдет ли это на пользу бизнесу серии — посмотрим.

Цитата Что касается спортивной стороны перемен, то в ближайшее время ничего глобально не поменяется: выглядеть гонки будут так же, длиться будут столько же.

Нужно понимать, что изменения в регламенте — прерогатива FIA, а не Liberty. И если, например, в федерации решили поменять двигатели (вместо атмосферных — турбомоторы) во всех автогоночных сериях — их поменяли и в «Ф-1». Да, королевским гонкам такая унификация вредит, она всегда была обособленной, но просто поменять моторы обратно у Liberty не получится. Они должны обратиться в FIA, там соберется комиссия и, возможно, примет решение. Не стоит забывать и про автопроизводителей. В общем, это все не так быстро. Хотя в конечном итоге, думаю, ревущие моторы, по которым все так скучают, вернут в «Формулу-1» — FIA сделает поблажку.

По поводу глобальной американизации чемпионата пока волноваться не стоит. Для платежеспособной аудитории США «Формула-1» — вовсе не королевские гонки. Обратите внимание: среди спонсоров «Ф-1» нет ни одной американской компании. И это понятно. В Штатах гораздо популярнее автогонки серии Nascar, на этапы которой ходит по полмиллиона человек. Да, американский рынок — лакомый кусок, но чтобы его завоевать, потребуются серьезные вложения и силы. Конечно, Liberty Media владеет несколькими спутниковыми спортивными каналами и может себе позволить попробовать, но я не уверена, что они будут это делать. По крайней мере в ближайшее время увеличения числа этапов в США ждать не стоит, все ключевые гонки в Европе останутся в календаре.

Оксана Косаченко