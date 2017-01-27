В «Феррари» опровергли информацию о названии нового болида
Команда «Феррари» опровергла информацию, согласно которой новый болид автопроизводителя будет называться SF17-JB, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Презентация новой машины «Феррари» состоится 24 февраля, в один день с командой «Макларен».
Ранее спонсор итальянской команды банк Sandander раскрыл в «Твиттере» название болида 2017 года, затем признался, что поторопился, а название болида ещё официально не известно.
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