В «Феррари» опровергли информацию о названии нового болида

Презентация новой машины «Феррари» состоится 24 февраля, в один день с командой «Макларен».



Ранее спонсор итальянской команды банк Sandander раскрыл в «Твиттере» название болида 2017 года, затем признался, что поторопился, а название болида ещё официально не известно.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">We were going way too fast! The name of the 2017 Ferrari car isn’t official yet. We're sorry, but we all have to wait for it. ? <a href="https://t.co/q2iOzhA5l2">pic.twitter.com/q2iOzhA5l2</a></p>— Formula Santander (@SantanderGP) <a href="https://twitter.com/SantanderGP/status/824699813820334081">26 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>