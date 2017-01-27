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27 января 2017, 13:29 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

В «Феррари» опровергли информацию о названии нового болида

Команда «Феррари» опровергла информацию, согласно которой новый болид автопроизводителя будет называться SF17-JB, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Презентация новой машины «Феррари» состоится 24 февраля, в один день с командой «Макларен».

Ранее спонсор итальянской команды банк Sandander раскрыл в «Твиттере» название болида 2017 года, затем признался, что поторопился, а название болида ещё официально не известно.
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Команда «Ф-1» «Феррари» назвала новый болид в честь погибшего гонщика Жюля Бьянки

МОСКВА, 26 янв — Р-Спорт. Команда «Формулы-1» «Феррари» назвала свой новый болид, который будет участвовать в чемпионате 2017 года, в честь погибшего французского гонщика Жюля Бьянки, сообщает Marca.
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