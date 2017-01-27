Мэрия Лондона не получала предложение о проведении Гран-при

«Пока у нас нет предложения и понимания того, какая инфраструктура нужна для проведения гонки Формулы-1. Сложно говорить о возможности проведения такого соревнования», — приводит слова представителя мэрии The Times.



Ранее новый исполнительный директор Формулы-1 Чейз Кэри назвал Лондон в числе городов, где он хотел бы провести Гран-при, наряду с Нью-Йорком.