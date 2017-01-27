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27 января 2017, 13:28 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Мэрия Лондона не получала предложение о проведении Гран-при

Бывший босс Формулы-1 Берни Экклстоун не раз заявлял о желании организовать Гран-при Лондона, но на данный момент проект далёк от реализации. В городской мэрии заявили, что не получали предложение о проведении гонки.

«Пока у нас нет предложения и понимания того, какая инфраструктура нужна для проведения гонки Формулы-1. Сложно говорить о возможности проведения такого соревнования», — приводит слова представителя мэрии The Times.

Ранее новый исполнительный директор Формулы-1 Чейз Кэри назвал Лондон в числе городов, где он хотел бы провести Гран-при, наряду с Нью-Йорком.
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