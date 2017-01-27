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https://sport.mail.ru/news/formula1/28570683/
27 января 2017, 10:09 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Кальтенборн: «Заубер» рад переменам в руководстве Формулы-1

Руководитель команды «Заубер» Мониша Кальтенборн оценила смену власти в Формуле-1 после покупки компанией Liberty Media контрольного пакета акций чемпионата.

«Мы рады переменам, поскольку видим в этом хороший шанс. Есть целый сегмент цифровых СМИ, которые ранее не использовались. Новые владельцы Формулы-1 — эксперты в данном вопросе, они добивались в этом успехов, а это вселяет надежду.

Также есть очевидные внутренние проблемы. Мы с “Форс Индия” считаем, что действующая система призовых выплат несправедлива из-за привилегий, которые имеют отдельные команды: не только финансовых, но и при принятии решений. Комментарии трёх новых руководителей Формулы-1 дают небольшим командам повод для оптимизма», — приводит слова Кальтенборн Racer.
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