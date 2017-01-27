Кальтенборн: «Заубер» рад переменам в руководстве Формулы-1

«Мы рады переменам, поскольку видим в этом хороший шанс. Есть целый сегмент цифровых СМИ, которые ранее не использовались. Новые владельцы Формулы-1 — эксперты в данном вопросе, они добивались в этом успехов, а это вселяет надежду.



Также есть очевидные внутренние проблемы. Мы с “Форс Индия” считаем, что действующая система призовых выплат несправедлива из-за привилегий, которые имеют отдельные команды: не только финансовых, но и при принятии решений. Комментарии трёх новых руководителей Формулы-1 дают небольшим командам повод для оптимизма», — приводит слова Кальтенборн Racer.