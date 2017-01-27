Кальтенборн: «Заубер» рад переменам в руководстве Формулы-1
Руководитель команды «Заубер» Мониша Кальтенборн оценила смену власти в Формуле-1 после покупки компанией Liberty Media контрольного пакета акций чемпионата.
«Мы рады переменам, поскольку видим в этом хороший шанс. Есть целый сегмент цифровых СМИ, которые ранее не использовались. Новые владельцы Формулы-1 — эксперты в данном вопросе, они добивались в этом успехов, а это вселяет надежду.
Также есть очевидные внутренние проблемы. Мы с “Форс Индия” считаем, что действующая система призовых выплат несправедлива
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