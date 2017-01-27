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27 января 2017, 8:53 | Авто/мото: Формула-1 | «Газета.Ру»

Экклстоун заработал $ 28 млн на продаже акций «Формулы-1» Liberty Media

Экс-руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун заработал $ 28 млн на продаже акций новых владельцев серии Liberty Media. Акции он получил в рамках сделки по продаже Ф-1.

<nobr>Экс-руководитель</nobr> Формулы-1 <span class=error>Берни</span> Экклстоун заработал 28 млн на продаже акций новых владельцев серии Liberty Media. Акции он получил в рамках сделки по продаже Ф-1. Увеличить
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По условиям сделки, большинству новых акционеров Liberty Media не могли продавать свои доли в компании в течение полугода. Однако несколько лиц, включая Экклстоуна, были в числе исключений. 25 января несколько ключевых лиц Ф-1 продали свои акции Liberty Media на $ 39,9 млн, сообщает Guardian. Большая часть проданных акций пришлась на долю Экклстоуна.

После продажи Ф-1 Экклстоун был лишен поста руководителя серии.
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