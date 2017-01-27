Экклстоун заработал $ 28 млн на продаже акций «Формулы-1» Liberty Media
Экс-руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун заработал $ 28 млн на продаже акций новых владельцев серии Liberty Media. Акции он получил в рамках сделки по продаже Ф-1.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
По условиям сделки, большинству новых акционеров Liberty Media не могли продавать свои доли в компании в течение полугода. Однако несколько лиц, включая Экклстоуна, были в числе исключений. 25 января несколько ключевых лиц Ф-1 продали свои акции Liberty Media на $ 39,9 млн, сообщает Guardian. Большая часть проданных акций пришлась на долю Экклстоуна.
После продажи Ф-1 Экклстоун был лишен поста руководителя серии.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter