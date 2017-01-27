Экклстоун заработал $ 28 млн на продаже акций «Формулы-1» Liberty Media

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По условиям сделки, большинству новых акционеров Liberty Media не могли продавать свои доли в компании в течение полугода. Однако несколько лиц, включая Экклстоуна, были в числе исключений. 25 января несколько ключевых лиц Ф-1 продали свои акции Liberty Media на $ 39,9 млн, сообщает Guardian. Большая часть проданных акций пришлась на долю Экклстоуна.

После продажи Ф-1 Экклстоун был лишен поста руководителя серии.