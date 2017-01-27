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https://sport.mail.ru/news/formula1/28568270/
27 января 2017, 1:15 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Доменикали не стал исключать приход «Ламборгини» в Формулу-1

Генеральный директор «Ламборгини» Стефано Доменикали, ранее работавший руководителем команды «Феррари», не стал исключать возможный приход автопроизводителя в Формулу-1.

«Сейчас у нас другие приоритеты, но завтра всё может измениться. Гонки всегда будут в ДНК “Ламборгини”. Если Формула-1 изменит свой подход, а у нас будет достаточно ресурсов, тогда почему бы и нет? Сегодня для нас слишком дорого построить конкурентоспособную команду и выступать в Формуле-1. Если затраты уменьшатся, а Формула-1 пересмотрит модель управления, то всё может случиться», — приводит слова Доменикали PaddockTalk со ссылкой на испанскую прессу.
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