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26 января 2017, 21:53 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Боттас: Прессинг? Больше всего я сам давлю на себя

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас рассказал, что не боится прессинга со стороны команды.

Пилот Мерседеса <span class=error>Валттери</span> <span class=error>Боттас</span> рассказал что не боится прессинга со стороны команды. Увеличить
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Он сам всегда подталкивает себя к новым достижениям.

«Прессинг? Выступая в Формуле-1, я заметил, что, когда он накапливается, это может иметь плохие последствия. Мои цели всегда были самыми высокими. Я сам поднимаю планку для себя. Поэтому если прессинг и будет, то он будет исходить от меня самого. Я хочу выигрывать гонки и титулы. Чувствую поддержку со стороны команды, которая поможет мне в любой ситуации. Моя задача — атаковать на пределе, как это всегда было во время гонок», — приводит слова Боттаса PaddockTalk со ссылкой на финскую радиостанцию MTV3.
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