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https://sport.mail.ru/news/formula1/28566987/
26 января 2017, 21:10 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хэмилтон предложил фанатам разработать для него дизайн шлема

Трёхкратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон предложил своим поклонникам разработать дизайн шлема для него на грядущий сезон.

Фанатам предложено скачать шаблон дизайна и затем загрузить свой проект в «Инстаграм».

Победивший вариант шлема Хэмилтон будет использовать весь грядущий сезон, за исключением одной гонки. Автор этого дизайна получит полноценную копию шлема, подписанную Хэмилтоном.
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