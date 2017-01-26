Хэмилтон предложил фанатам разработать для него дизайн шлема
Трёхкратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон предложил своим поклонникам разработать дизайн шлема для него на грядущий сезон.
Фанатам предложено скачать шаблон дизайна и затем загрузить свой проект в «Инстаграм».
Победивший вариант шлема Хэмилтон будет использовать весь грядущий сезон, за исключением одной гонки. Автор этого дизайна получит полноценную копию шлема, подписанную Хэмилтоном.
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