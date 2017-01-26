Команда «Ф-1» «Феррари» назвала новый болид в честь погибшего гонщика Жюля Бьянки

Один из спонсоров итальянской «конюшни» в Twitter опубликовал информацию, что новый болид команды, презентация которого состоится 24 февраля, назван SF17-JB, где JB — инициалы Бьянки. Номер 17 имеет двойное значение: сезон-2017 и номер, под которым выступал пилот в «Марусе» (после смерти Бьянки был изъят Международной автомобильной федерацией из обращения в «Формуле-1»). Позднее, однако, спонсор удалил твит.

В конце гонки на Гран-при Японии 5 октября 2014 года гонщик «Маруси» Бьянки вылетел с трассы и врезался в эвакуатор, перевозивший другой болид. Получивший черепно-мозговую травму 25-летний француз был прооперирован, а в ноябре перевезен в одну из клиник Ниццы, где, так и не придя в сознание, скончался в июле 2015 года. Бьянки был воспитанником академии гонщиков «Феррари» и, по словам бывшего главы Ferrari Луки ди Монтедземоло, должен был в перспективе стать основным пилотом «Феррари» в «Формуле-1».