Команда «Ф-1» «Феррари» назвала новый болид в честь погибшего гонщика Жюля Бьянки
МОСКВА, 26 янв —
Р-Спорт. Команда «Формулы-1» «Феррари» назвала свой новый болид, который будет участвовать в чемпионате 2017 года, в честь погибшего французского гонщика Жюля Бьянки, сообщает Marca.
Один из спонсоров итальянской «конюшни» в Twitter опубликовал информацию, что новый болид команды, презентация которого состоится 24 февраля, назван SF17-JB, где JB — инициалы Бьянки. Номер 17 имеет двойное значение: сезон-2017 и номер, под которым выступал пилот в «Марусе» (после смерти Бьянки был изъят Международной автомобильной федерацией из обращения в «Формуле-1»). Позднее, однако, спонсор удалил твит.
В конце гонки на
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter