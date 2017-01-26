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26 января 2017, 20:34 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Команда «Ф-1» «Феррари» назвала новый болид в честь погибшего гонщика Жюля Бьянки

МОСКВА, 26 янв — Р-Спорт. Команда «Формулы-1» «Феррари» назвала свой новый болид, который будет участвовать в чемпионате 2017 года, в честь погибшего французского гонщика Жюля Бьянки, сообщает Marca.

Один из спонсоров итальянской «конюшни» в Twitter опубликовал информацию, что новый болид команды, презентация которого состоится 24 февраля, назван SF17-JB, где JB — инициалы Бьянки. Номер 17 имеет двойное значение: сезон-2017 и номер, под которым выступал пилот в «Марусе» (после смерти Бьянки был изъят Международной автомобильной федерацией из обращения в «Формуле-1»). Позднее, однако, спонсор удалил твит.

В конце гонки на Гран-при Японии 5 октября 2014 года гонщик «Маруси» Бьянки вылетел с трассы и врезался в эвакуатор, перевозивший другой болид. Получивший черепно-мозговую травму 25-летний француз был прооперирован, а в ноябре перевезен в одну из клиник Ниццы, где, так и не придя в сознание, скончался в июле 2015 года. Бьянки был воспитанником академии гонщиков «Феррари» и, по словам бывшего главы Ferrari Луки ди Монтедземоло, должен был в перспективе стать основным пилотом «Феррари» в «Формуле-1».
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