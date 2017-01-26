The Guardian: Экклстоун заработал $28 млн на продаже акций нового владельца «Формулы-1»

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Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Ранее Liberty media официально объявила о закрытии сделки по покупке «Формулы-1». Новым генеральным директором и генеральным промоутером «королевских гонок» назначен Чейз Кэри, 86-летний Экклстоун официально стал почетным президентом.

Отмечается, что после покупки «Формулы-1» новый владелец передал часть своих акций Экклстоуну, который 25 января продал почти все акции, заработав $28 млн.