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26 января 2017, 18:25 | Авто/мото: Формула-1 | ТАСС

The Guardian: Экклстоун заработал $28 млн на продаже акций нового владельца «Формулы-1»

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Бывший генеральный промоутер чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Берни Экклстоун заработал $28 млн на продаже акций нового владельца «королевских гонок» — американской компании Liberty media.

Ранее новым генеральным директором и генеральным промоутером королевских гонок был назначен Чейз Кэри. Увеличить
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Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Ранее Liberty media официально объявила о закрытии сделки по покупке «Формулы-1». Новым генеральным директором и генеральным промоутером «королевских гонок» назначен Чейз Кэри, 86-летний Экклстоун официально стал почетным президентом.

Отмечается, что после покупки «Формулы-1» новый владелец передал часть своих акций Экклстоуну, который 25 января продал почти все акции, заработав $28 млн.
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