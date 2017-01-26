BBC предрек создание Экклстоуном альтернативной «Формуле-1» гоночной серии
Бывший генеральный промоутер и управляющий директор «Формулы-1» Берни Экклстоун хочет запустить альтернативную гоночную серию в 2019 году. Об этом в Twitter сообщил журналист BBC Эндрю Бенсон.
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«Согласно достоверным источникам, Экклстоун будет бороться против Liberty Media с помощью отколовшейся серии с 2019 года», — написал Бенсон.
Экклстоун покинул «Формулу-1» 23 января. Решение о его отставке принял новый владелец гоночной серии — американская компания Liberty Media, принадлежащая миллиардеру Джону Мэлоуну.
86-летний британец руководил «Формулой-1» на протяжении 40 лет.
Новый сезон «Формулы-1» стартует 24 марта в Мельбурне. Действующим чемпионом является пилот Mercedes немец Нико Росберг, завершивший карьеру после сезона-2016.
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