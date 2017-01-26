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26 января 2017, 11:26 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Уитмарш: Пришло время для свежих идей в Формуле-1

Бывший руководитель «Макларена» Мартин Уитмарш прокомментировал смену владельцев Формулы-1 и смещение Берни Экклстоуна с поста главы серии.

«Это новая эра, но ждать её пришлось долго. Любой развлекательный спорт достигает точки, где приходит время для свежих идей, и я думаю, что Формула-1 достигла её. Я остаюсь поклонником Формулы-1, я люблю этот спорт, я работал в нём на протяжении 25 лет. Но было приятно наблюдать за ним издалека, и я продолжу делать это. Этот спорт растёт, спортивная составляющая очень ценна.

Нужно отдать Берни должное, потому что он действительно был движущей силой в первые годы Формулы-1. Он придал Формуле-1 её очарование. Я был одним из его крупнейших врагов в ряде случаев. Но нужно отдать ему должное за то, что Формула-1 сейчас такая, какая есть», — приводит слова Уитмарша Sky Sports.
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