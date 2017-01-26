Марк Уэббер удостоен звания офицера ордена Австралии

Гонщику было присвоено звание офицера ордена Австралии за выдающиеся заслуги в автоспорте, а также за покровительство целого ряда медицинских и молодёжных организаций, сообщает SBS.



В Формуле-1 Уэббер одержал девять побед в Гран-при и трижды занимал третье место в чемпионате по итогам сезона. В 2014 году он перешёл в WEC, где выступал за рулём Porsche 919 в классе LMP1. В 2015 году он стал победителем чемпионата, имея в своём активе четыре победы и второе место в легендарной гонке «24 часа Ле-Мана». 40-летний австралиец решил завершить карьеру по окончании 2016 года, однако, несмотря на это, остался послом «Порше».



Вне гонок Уэббер совершил несколько походов по Тасмании, включавших ходьбу, езду на велосипеде и катание на байдарках. Австралиец собирал деньги для благотворительных организаций, которые помогают детям, больным раком, а также вовлекал в это занятие других известных личностей.