Марк Уэббер удостоен звания офицера ордена Австралии
Бывший пилот Формулы-1 и WEC австралиец Марк Уэббер был удостоен одной из самых высоких наград в своей родной стране.
Гонщику было присвоено звание офицера ордена Австралии за выдающиеся заслуги в автоспорте, а также за покровительство целого ряда медицинских и молодёжных организаций, сообщает SBS.
В Формуле-1 Уэббер одержал девять побед в
Вне гонок Уэббер совершил несколько походов по Тасмании, включавших ходьбу, езду на велосипеде и катание на байдарках. Австралиец собирал деньги для благотворительных организаций, которые помогают детям, больным раком, а также вовлекал в это занятие других известных личностей.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter