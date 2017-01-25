Чейз Кэри: Понимаю, что отставка могла быть болезненной для Экклстоуна
Исполнительный директор «Формулы-1» Чейз Кэри не исключает, что отставка Берни Экклстоуна с поста генерального промоутера «Королевских гонок» могла стать для него болезненной. По словам нового руководителя «Формулы-1», в этом виде спорта нет места диктатуре.
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— Берни провел всю свою взрослую жизнь, руководя гонками, и я прекрасно понимаю, что такие перемены должны быть болезненными для него, — цитирует F1i Кэри. — Мы уважаем то, что он построил. Поэтому предложили ему должность почетного президента. Я искренен, когда говорю, что в будущем нам может понадобиться его совет. Он сам называет себя диктатором. Он держал «Формулу-1» в таком режиме очень долго. Думаю, сейчас нужен новый запуск. Но Берни остается частью семьи.
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