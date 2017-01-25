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25 января 2017, 20:19 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Новый болид команды «Формулы-1» «Макларен» прошел краш-тесты FIA

МОСКВА, 25 янв — Р-Спорт. Новый болид «Макларена» прошел краш-тесты Международной автомобильной федерации (FIA), сообщается в официальном аккаунте команды «Формулы-1» в Twitter.

МОСКВА 25 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> Новый болид <span class=error>Макларена</span> прошел <nobr>краш-тесты</nobr> Международной автомобильной федерации (FIA) сообщается в официальном аккаунте команды Формулы-1 в Twitter. Увеличить
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Краш-тесты FIA являются обязательной процедурой для команд при подготовке нового болида к предстоящему сезону. С чемпионата-2017 в «Формуле-1» вступает в силу новый технический регламент, который сделает болиды на 4−5 секунд быстрее на круге в сравнении с машинами 2016 года.

Перед началом сезона-2017 команды пройдут две серии предсезонных тестов в Барселоне: 27 февраля — 2 марта и 7—10 марта. Ранее о прохождении краш-тестов объявили команды «Торо Россо», «Форс Индия» и «Хаас».
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