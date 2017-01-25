Новый болид команды «Формулы-1» «Макларен» прошел краш-тесты FIA

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Краш-тесты FIA являются обязательной процедурой для команд при подготовке нового болида к предстоящему сезону. С чемпионата-2017 в «Формуле-1» вступает в силу новый технический регламент, который сделает болиды на 4−5 секунд быстрее на круге в сравнении с машинами 2016 года.