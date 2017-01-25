Новый болид команды «Формулы-1» «Макларен» прошел краш-тесты FIA
МОСКВА, 25 янв —
Р-Спорт. Новый болид «Макларена» прошел краш-тесты Международной автомобильной федерации (FIA), сообщается в официальном аккаунте команды «Формулы-1» в Twitter.
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Перед началом сезона-2017 команды пройдут две серии предсезонных тестов в Барселоне: 27 февраля — 2 марта и
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