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25 января 2017, 10:49 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Губернатор Краснодарского края Кондратьев пригласил Экклстоуна на ГП России

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пригласил экс-босса Формулы-1 Берни Экклстоуна на Гран-при России 2017 года.

В начале недели Экклстоун официально объявил о своём смещении с поста руководителя Формулы-1. Его обязанности новые владельцы серии разделили между Чейзом Керри, Россом Брауном и Шоном Братчесом.

«С Берни было приятно работать. Он всей душой болел за своё детище. Теперь ждём его на Гран-при России в Сочи как почётного гостя», — написал Кондратьев в своём «твиттере».
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