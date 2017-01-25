Губернатор Краснодарского края Кондратьев пригласил Экклстоуна на ГП России

В начале недели Экклстоун официально объявил о своём смещении с поста руководителя Формулы-1. Его обязанности новые владельцы серии разделили между Чейзом Керри, Россом Брауном и Шоном Братчесом.



«С Берни было приятно работать. Он всей душой болел за своё детище. Теперь ждём его на Гран-при России в Сочи как почётного гостя», — написал Кондратьев в своём «твиттере».