Пилоты Формулы-1 будут реже получать штрафы за аварии в 2017 году
ФИА внесла изменения в спортивный регламент.
Теперь по новым правилам пилоты будут реже получать штрафы за аварии во время гонок, сообщает Motorsport.
«Стюарды по своему усмотрению должны решить, нужно ли штрафовать пилотов, которые участвовали в аварии. Если судьи не видят однозначной вины одного из пилотов, штрафа не будет», — говорится в новой версии статьи 38.2 спортивного регламента Формулы-1.
Штрафы остались прежними. Ко времени пилота могут добавить пять или десять секунд, штрафной проезд по
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