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24 января 2017, 23:00 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Пилоты Формулы-1 будут реже получать штрафы за аварии в 2017 году

ФИА внесла изменения в спортивный регламент.

Теперь по новым правилам пилоты будут реже получать штрафы за аварии во время гонок, сообщает Motorsport.

«Стюарды по своему усмотрению должны решить, нужно ли штрафовать пилотов, которые участвовали в аварии. Если судьи не видят однозначной вины одного из пилотов, штрафа не будет», — говорится в новой версии статьи 38.2 спортивного регламента Формулы-1.

Штрафы остались прежними. Ко времени пилота могут добавить пять или десять секунд, штрафной проезд по пит-лейн и 10-секундный Stop&Go. Стоит отметить, что теперь штраф могут перенести на следующую гонку, если пилот не смог отбыть нарушение.
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