Новые владельцы «Формулы-1» планируют добавить в календарь уличную гонку в США
МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Американская корпорация «Либерти Медиа» (Liberty Media), ставшая новым владельцем чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1», планирует добавить в календарь турнира уличную гонку, которая будет проходить в США. Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
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Ранее Liberty Media объявила о завершении сделки по покупке «Формулы-1», в результате чего был отправлен в отставку Берни Экклстоун, возглавлявший организацию с 1974 года.
По словам нового исполнительного директора и генерального промоутера «королевских гонок» Чейза Кэри, он намерен улучшить привлекательность «Формулы-1». В частности, «Либерти Медиа» хочет добавить в календарь, где уже есть
В календаре сезона-2017 запланировано три уличных гонки: это
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