Новые владельцы «Формулы-1» планируют добавить в календарь уличную гонку в США

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Ранее Liberty Media объявила о завершении сделки по покупке «Формулы-1», в результате чего был отправлен в отставку Берни Экклстоун, возглавлявший организацию с 1974 года.

По словам нового исполнительного директора и генерального промоутера «королевских гонок» Чейза Кэри, он намерен улучшить привлекательность «Формулы-1». В частности, «Либерти Медиа» хочет добавить в календарь, где уже есть Гран-при США (проводится в Остине, штат Техас) гонку по улицам Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Майами или Лас-Вегаса.