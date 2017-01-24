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24 января 2017, 22:50 | Авто/мото: Формула-1 | ТАСС

Новые владельцы «Формулы-1» планируют добавить в календарь уличную гонку в США

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Американская корпорация «Либерти Медиа» (Liberty Media), ставшая новым владельцем чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1», планирует добавить в календарь турнира уличную гонку, которая будет проходить в США. Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Liberty Media хочет помимо <nobr>Гран-при </nobr>США в Остине проводить гонку по улицам <nobr>Нью-Йорка</nobr> <nobr>Лос-Анджелеса</nobr> Майами или <nobr>Лас-Вегаса.</nobr> Увеличить
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Ранее Liberty Media объявила о завершении сделки по покупке «Формулы-1», в результате чего был отправлен в отставку Берни Экклстоун, возглавлявший организацию с 1974 года.

По словам нового исполнительного директора и генерального промоутера «королевских гонок» Чейза Кэри, он намерен улучшить привлекательность «Формулы-1». В частности, «Либерти Медиа» хочет добавить в календарь, где уже есть Гран-при США (проводится в Остине, штат Техас) гонку по улицам Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Майами или Лас-Вегаса.

В календаре сезона-2017 запланировано три уличных гонки: это Гран-при Монако, Азербайджана и Сингапура.
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