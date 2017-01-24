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24 января 2017, 21:55 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Вольф: Благодаря Берни Формула-1 начала приносить большие деньги

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал смену владельцев Формулы-1 и уходБерни Экклстоуна.

«Формула-1 в сегодняшнем виде — это работа Берни. С его помощью чемпионат начал приносить большие деньги. В области современных технологий наш спорт находится в начале пути, но с приходом Liberty Media мы получили экспертов в этой области. Берни жёстко вёл переговоры. Он всегда искал трассы, с помощью которых можно больше заработать. Те, кто давно следит за чемпионатом, не всегда могли это понять», — приводит слова Вольфа Tiroler Togeszeitung со ссылкой на APA.
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