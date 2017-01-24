Как Берни Экклстоун изменил «Формулу-1»

ВЗЯЛ ПОД КОНТРОЛЬ «ФОРМУЛУ-1»

В 1974 году британцы Берни Экклстоун и Макс Мосли (владелец команды «Формулы-1» «Брэбэм» и создатель фирмы по производству гоночных автомобилей) учредили Ассоциацию конструкторов «Формулы-1» (FOCA), которая становится конкурентом Федерации автомобильного спорта (FISA) в борьбе за права на показ телетрансляций гонок. После конфликта в 1979—1981 годах организации пришли к мирному соглашению и старательно делили сферы влияния на «Формулу». Однако через шесть лет Экклстоун окончательно взяли управление серией автогонок в свои руки. Его Formula One Group теперь контролирует не только распределение прав на телетрансляции, но и всю коммерческую деятельность «Королевских гонок». В 1993 Мосли — президент FIA, которая и берет под контроль «Формулу-1» в обход FISA. Именно тогда и началась настоящая игра в «машинки» от Берни и Макса. Ведь контролируемые ими структуры получили право на трансляции гонок на сто лет.

СДЕЛАЛ ГОНКИ БЫСТРЕЕ…

При Берни Экклстоуне активное развитие в «Формуле-1» получило спонсорство. Если в конце 60-х никто и подумать не мог о рекламе на болидах, то через десять лет по трассам разъезжали известные и не очень торговые марки — от производителей сигарет и алкоголя до пищевых продуктов и банков. Приход денег в автоспорт способствовал и развитию самих гоночных болидов. В «Формуле» появились турбомоторы, которые и вывели скорости на новый уровень. В 1994 году наступили и тяжелые последствия нерегулируемого ускорения. Айртон Сенна — трехкратный чемпион мира и один из лучших гонщиков того времени — выиграл квалификацию «Гран-при Сан-Марино», но в гонке, на втором круге после рестарта широко вышел из поворота, и автомобиль по гравию потащило в бетонный отбойник. Айртон погиб.

…И БЕЗОПАСНЕЕ

После этой трагедии гонки выходят на новый уровень безопасности. Уже в 1994 году вводятся новые стандарты производства экипировки: все члены команд «Формулы-1» обязаны носить огнеупорную одежду, появляется новая система производства защитных шлемов, вокруг трассы устанавливаются специальные барьеры из автомобильных покрышек, на пит-лейне скорость движения ограничивается 120 километрами в час в гонке, 80 — в свободных заездах. В это время гонки практически принимают современный вид. С 1994 года на гонках «Формулы-1» случилась только одна авария, повлекшая смерть пилота — в 2014 году разбился Жюль Бьянки.

ОТКРЫЛ МИРУ ПИКЕ

Не стоит забывать, что Экклстоун — это еще и владелец гоночной команды «Брэбэм». За пятнадцатилетний срок на этом посту (с 1972 по 1987) британцы из Милтон-Кинс дважды вплотную подбирались к завоеванию Кубка Конструкторов, а Нельсон Пике, для которого «Брэбэм» стал первой командой в качестве главного пилота, дважды завоевал в составе британцев титул чемпиона мира. Также под руководством Берни место в команде «Формулы-1» получили Ники Лауда, Карлос Ройтеман и Рикардо Патрезе, неоднократно затем побеждавшие в гонках серии.

ПРИВЕЗ ГОНКИ В РОССИЮ

География «Формулы-1» расширялась с самого основания серии гонок, однако при Экклстоуне это стало одним из главных векторов развития. В 1973 году календарь насчитывал 15 гонок. При британском главе «Формулы» максимальное количество стартов за год достигло двадцати одного. Именно Берни привел королеву автогонок в Бразилию, Австралию, Венгрию, Сан-Марино, Люксембург, Корею, Японию, Китай, ОАЭ, Бахрейн, Катар, Сингапур, Индию, Малайзию и Турцию. С 2014 года этап «Формулы-1» проводится и в России — на автодроме в Сочи. При этом желание проводить гонки в нашей стране у Экклстоуна было еще в 80-х годах. Сначала «Гран-при России» планировался в Тушине, затем — в Калининграде.

СДЕЛАЛ «ФОРМУЛУ-1» КОРОЛЕВОЙ АВТОГОНОК

Сейчас «Формула-1» не просто спорт. Поглазеть на гонку быстрейших автомобилей стремятся миллионы. Пилоты рискуют здоровьем и даже жизнью. Не каждый способен пережить нагрузку в 5g, которая возникает при поворотах на скорости больше двухсот километров в час. На каждом болиде «Формулы» за год меняют по десять двигателей, а каждая гонка требует, как минимум, восьми комплектов шин на пилота. Поэтому и бюджеты некоторых команд здесь измеряются сотнями миллионов долларов. Гонки вышли на новый уровень. Во многом, благодаря Берни Экклстоуну.