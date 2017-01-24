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24 января 2017, 18:16 | Авто/мото: Формула-1 | ТАСС

Представитель Козака: Отставка Экклстоуна не угрожает проведению «Формулы-1» в России

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Отставка главы чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Берни Экклстоуна не повлияет на проведение в Сочи Гран-при России. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель вице-премьера Дмитрия Козака.

Ранее новым генеральным директором и генеральным промоутером королевских гонок назначен <span class=error>Чейз</span> <span class=error>Кэри</span>. Увеличить
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«Формула-1″ в силе, в связи с отставкой Экклстоуна ей ничего не угрожает. Гран-при России стоит в календаре мероприятий», — сказал он.

Ранее стало известно, что Берни Экклстоун покинул пост генерального промоутера «Формулы-1». Британец возглавлял «Формулу-1» с 1974 года и сделал ее Новым исполнительным директором и генеральным промоутером «королевских гонок» был назначен американец Чейз Кэри, Экклстоун стал почетным президентом.

Четвертый в истории Гран-при России пройдет на автодроме в Сочи с 27 по 30 апреля.
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24 января

Представитель Козака: отставка Экклстоуна не угрожает проведению "Формулы-1" в России

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