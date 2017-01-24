Представитель Козака: Отставка Экклстоуна не угрожает проведению «Формулы-1» в России
МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Отставка главы чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Берни Экклстоуна не повлияет на проведение в Сочи
Гран-при России. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель вице-премьера Дмитрия Козака.
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«Формула-1″ в силе, в связи с отставкой Экклстоуна ей ничего не угрожает.
Ранее стало известно, что Берни Экклстоун покинул пост генерального промоутера «Формулы-1». Британец возглавлял «Формулу-1» с 1974 года и сделал ее Новым исполнительным директором и генеральным промоутером «королевских гонок» был назначен американец Чейз Кэри, Экклстоун стал почетным президентом.
Четвертый в истории
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