Представитель Козака: отставка Экклстоуна не угрожает проведению "Формулы-1" в России

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Формула-1″ в силе, в связи с отставкой Экклстоуна ей ничего не угрожает. Гран-при России стоит в календаре мероприятий», — сказал он.

Ранее стало известно, что Берни Экклстоун покинул пост генерального промоутера «Формулы-1». Британец возглавлял «Формулу-1» с 1974 года и сделал ее Новым исполнительным директором и генеральным промоутером «королевских гонок» был назначен американец Чейз Кэри, Экклстоун стал почетным президентом.