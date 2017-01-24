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24 января 2017, 15:48 | Авто/мото: Формула-1 | ТАСС

Губернатор Кубани пригласил бывшего главу «Формулы-1» Экклстоуна на Гран-при России

КРАСНОДАР, 24 января. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пригласил бывшего главу чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Берни Экклстоуна на Гран-при России в Сочи в качестве почетного гостя. Об этом глава региона сообщил в своем Twitter.

Ранее американская корпорация Liberty Media объявила о закрытии сделки по покупке Формулы-1 а новым генеральным директором и генеральным промоутером королевских гонок назначен Чейз Кэри. Увеличить
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Ранее американская корпорация «Либерти Медиа» (Liberty Media) официально объявила о закрытии сделки по покупке «Формулы-1». Новым генеральным директором и генеральным промоутером «королевских гонок» назначен Чейз Кэри, 86-летний Экклстоун официально стал почетным президентом.

«С Берни было приятно работать. Он всей душой болел за свое детище. Теперь ждем его на Гран-при России в Сочи как почетного гостя», — написал Кондратьев.

«Либерти Медиа» в сентябре 2016 года выкупила 18,7% акций чемпионата за $746 млн. В декабре корпорация привлекла $1,5 млрд от инвесторов, чтобы завершить сделку и выкупить оставшуюся долю у мажоритарного акционера «Формулы-1» CVC Capital. Владельцем «Либерти Медиа» является американский миллиардер Джон Мэлоун.

Четвертый в истории Гран-при России пройдет на автодроме в Сочи с 27 по 30 апреля.
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