Новый босс «Ф-1» Кэри заверил, что Гран-при Великобритании останется в календаре

Принадлежащая миллиардеру Джону Мэлоуну корпорация Liberty Media стала новым владельцем «Формулы-1», приобретя 100% акций серии. В понедельник стало известно, что 86-летний Берни Экклстоун покидает пост исполнительного директора «Формулы-1», который займет Кэри. Бывший топ-менеджер ESPN Шон Братчес займет пост управляющего директора по коммерческим операциям. Бывший руководитель команды «Мерседес» и экс-технический директор «Феррари» Росс Браун стал управляющим директором спортивного отдела «Формулы-1».

Ранее СМИ сообщали, что автодром «Сильверстоун», вероятнее всего, потеряет Гран-при Великобритании из-за финансовых сложностей. На «Сильверстоуне» в 1950-м году прошел первый в истории регулярных чемпионатов «Формулы-1» Гран-при Великобритании. С 1987 года автодром принимает британский этап чемпионата «Ф-1» на регулярной основе.

«Гран-при Великобритании будет в “Формуле-1”. Эта фундамент нашего спорта в Западной Европе», — сказал Кэри, которого цитирует Би-би-си.

Росс Браун отметил, что «Формуле-1» очень важно сохранять свои традиции.

«Много новых очень интересных трасс, и они привносят свои особенности в «Формулу-1». Они здесь, потому что хотят быть частью этого шоу, которое включает в себя Монако, «Сильверстоун», «Монцу», «Хоккенхаймринг» и «Нюрбургринг». Нужно сохранять эти традиции, которые важны для «Формулы-1», — считает Браун.