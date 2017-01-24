Новый босс «Ф-1» Кэри заверил, что Гран-при Великобритании останется в календаре
МОСКВА, 24 янв —
Р-Спорт. Новый руководитель «Формулы-1» Чейз Кэри заверил, что Гран-при Великобритании останется в календаре чемпионата.
Принадлежащая миллиардеру Джону Мэлоуну корпорация Liberty Media стала новым владельцем «Формулы-1», приобретя 100% акций серии. В понедельник стало известно, что 86-летний Берни Экклстоун покидает пост исполнительного директора «Формулы-1», который займет Кэри. Бывший
Ранее СМИ сообщали, что автодром «Сильверстоун», вероятнее всего, потеряет
«Гран-при Великобритании будет в “Формуле-1”. Эта фундамент нашего спорта в Западной Европе», — сказал Кэри, которого цитирует
Росс Браун отметил, что «Формуле-1» очень важно сохранять свои традиции.
«Много новых очень интересных трасс, и они привносят свои особенности в «Формулу-1». Они здесь, потому что хотят быть частью этого шоу, которое включает в себя Монако, «Сильверстоун», «Монцу», «Хоккенхаймринг» и «Нюрбургринг». Нужно сохранять эти традиции, которые важны для «Формулы-1», — считает Браун.
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