Браун: Болельщики хотят видеть в «Формуле-1» обгоны и понятные правила

Принадлежащая миллиардеру Джону Мэлоуну корпорация Liberty Media стала новым владельцем «Формулы-1», приобретя 100% акций серии. В понедельник стало известно, что 86-летний Берни Экклстоун покидает пост исполнительного директора «Формулы-1», который займет Чейз Кэри. Бывший топ-менеджер ESPN Шон Братчес займет пост управляющего директора по коммерческим операциям.

«Формулу-1» в последнее время часто критикуют за недостаточную зрелищность и чересчур запутанный технический регламент.

«Я следил за “Формулой-1” в течение последних нескольких лет. Были моменты, когда даже я не был уверен в том, что понимаю происходящее. Болельщики хотят видеть больше обгонов, борьбу “борт к борту” и понимать, что происходит на трассе», — сказал Браун, которого цитирует Би-би-си.

Ранее во вторник Кэри заявил, что Браун будет играть определяющую роль в развитии «Формулы-1», и что британец знает, как сделать «Королевские гонки» максимально зрелищными.