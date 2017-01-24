Вечный глава Формулы-1 ушёл. Что же будет дальше?

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«Берни нас всех переживёт»; «Какой будет Формула-1 без Экклстоуна? Сынок, это фантастика»; «Берни сказал, что покинет Формулу-1 только в гробу», — примерно так обычно отвечали болельщики и многие болельщики на вопрос, какое будущее ждёт чемпионат, когда им перестанет руководить Берни Экклстоун. Человек, сделавший Формулу-1 такой, какая она сейчас есть, и в 86 лет не очень-то собирался отходить от оперативного управления серией. Однако очередная смена владельцев чемпионата всё-таки ударила рикошетом по самому Берни: в понедельник вечером было объявлено, что он оставляет пост руководителя серии и будет кем-то вроде почётного президента. Итак, эпоха Экклстоуна завершена. Как же это произошло и чего теперь ждать? Отвечаем на главные вопросы.

Что всё-таки случилось?

В 2016 года Формула-1 вочередной раз сменила владельца. Американская медиакомпания Liberty Media договорилась о постепенном приобретении 100% голосующих акций. Недавно сделка была одобрена Всемирным советом ФИА по автоспорту, после чего американцы официально закрепили за собой права на чемпионат.

Сам по себе факт продажи Формулы-1 не означал, что Экклстоун непременно оставит свой пост: за 40 лет управлением серией Берни продавал Формулу-1 много раз, но новые владельцы всегда благоразумно оставляли Серого кардинала у руля, предпочитая посматривать со стороны и подсчитывать прибыль. Однако в Liberty решили, что будут сами определять будущее серии, а не пассивно наблюдать за действиями британца.

Почему с Берни так поступили?

Вероятно, первая причина — солидный возраст Экклстоуна. Спору нет, и в свои 86 Берни был на коне, и всё же момент смены владельца — самый логичный, чтобы приступить к реформам и поставить во главе чемпионата кого-то помоложе (в соцсетях уже пошли шутки про «юных» преемников Экклстоуна, которым самим за 60).



К тому же Берни — не самый простой компаньон. Если Экклстоун с чем-то не согласен, то начнёт отстаивать свою позицию и не забудет привлечь на собственную сторону прессу. В какой-то момент на очередной вопрос, когда завершится продажа Формулы-1, Берни ответил в духе — да чёрт его знает, что там делается у американцев. Может, уже тогда ему было понятно, что управлять Ф-1 осталось недолго?

А может, он сам хотел уйти?

Не похоже. Вскоре после объявления о покупке Liberty появилась информация, что новые владельцы хотели бы заключить с Экклстоуном новое трёхлетнее соглашение — выходит, Берни был не против поработать ещё. Да и сам Берни многократно заявлял, что уходить на пенсию не собирается и предпочёл бы умереть в собственном рабочем кабинете.

Кто теперь отвечает за Формулу-1?

Руководителем серии официально назначен Чейз Кэри. Должность спортивного директора получит экс-руководитель «Мерседеса» Росс Браун (соответственно на нём развитие спортивной составляющей), а Шон Братчес стал коммерческим директором (ранее он занимал аналогичную должность в ESPN).



Очевидно, что из этой троицы болельщикам хорошо известен только Браун. То, что он стал ответственным за спорт, вселяет надежду, что мы не увидим каких-то явных глупостей. Правда, Экклстоун в своё время заявлял, что не знает, что Браун может дать Формуле-1.

Каких изменений нам ждать и как скоро?

На данный момент Liberty не представила никакой чёткой стратегии развития, нам ещё только предстоит узнать планы новых владельцев. Существуют только различные обрывочные сведения. Например, календарь Формулы-1 может быть расширен, в первую очередь за счёт новых американских Гран-при.

Также американцы намерены увеличить доходы чемпионата. Во-первых, может возрасти доля платных телетрансляций. Пока непонятно, что это значит, например, для России, где исторически есть две традиции — бесплатный просмотр по телевизору либо пиратский в Интернете. Не исключено, что вскоре трансляции можно будет покупать на официальном сайте Ф-1.



К слову, в Liberty твёрдо намерены заняться работой с интернет-аудиторией. «Диджитал» приносит Ф-1 лишь один процент доходов, и это ситуация должна измениться. Помимо прочего, будет изучаться применение технологий виртуальной реальности.

Как насчёт отношений с командами?

Представленным в Формуле-1 конюшням Liberty предложила купить миноритарные пакеты акций, но зачем — не ясно, ведь место в совете директоров получат представители лишь двух команд с самым большим пакетом, причём без права голоса. То есть приобретение акций можно рассматривать только как инвестицию, но не как способ самим влиять на будущее чемпионата.



Впрочем, очевидно, что всё равно многие реформы вряд ли удастся осуществить без согласия команд. Например, если новые владельцы захотят опять поменять моторный регламент, чтобы исправить проблему с тихим звуком, то не обойтись без переговоров с заводскими коллективами (например, у «Рено» действует контракт с Формулой-1 до 2024 года, и в нём наверняка что-то сказано про нынешние турбомоторы).



Напомним, что в конце 2019 года истекает срок нынешнего Договора согласия, определяющего отношения команд и владельцев чемпионата (прежде всего распределение призовых). Ранее переговорами умело занимался Экклстоун, успешно разрушавший любые союзы конюшен: политика «разделяй и властвуй» позволяла Берни сводить на нет любой шантаж. Смогут ли его преемники вести переговоры столь же искусно, не факт.

А пока известно о планах американцев лишить «Феррари» дополнительного «исторического» платежа размере $ 100 млн — деньги будут распределены между всеми командами. Справедливо это или нет, посмотрим, но можно предположить, что «Скудерии» подобная идея явно не понравится. Как говорится, ждём развития событий!

Как насчёт Гран-при России?