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24 января 2017, 14:26 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хасегава: Цель «Хонды» — догнать «Мерседес» и «Феррари» в 2017 году

Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» Юсуке Хасегава обозначил цель, которую японский производитель поставил перед собой на 2017 год.

«С точки зрения силового агрегата наша цель состоит в том, чтобы приблизиться по показателям к «Мерседесу» и «Феррари». Однако трудно предсказать, насколько прибавят они», — цитирует Хасегаву AS.

На прямой вопрос о том, следует ли это понимать так, что «Хонда» вплотную приблизилась к порогу в 1000 л. с., Хасегава ответил: «У нас нет конкретной цели, и мы не раскрываем показатели мощности и так далее. Цель — догнать других производителей, но мы пока не знаем, насколько улучшились «Мерседес», «Феррари» и «Рено».
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