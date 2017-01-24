«С точки зрения силового агрегата наша цель состоит в том, чтобы приблизиться по показателям к «Мерседесу» и «Феррари». Однако трудно предсказать, насколько прибавят они», — цитирует Хасегаву AS.



На прямой вопрос о том, следует ли это понимать так, что «Хонда» вплотную приблизилась к порогу в 1000 л. с., Хасегава ответил: «У нас нет конкретной цели, и мы не раскрываем показатели мощности и так далее. Цель — догнать других производителей, но мы пока не знаем, насколько улучшились «Мерседес», «Феррари» и «Рено».