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24 января 2017, 14:10 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Кэри: Росс Браун знает, как сделать «Формулу-1» максимально зрелищной

МОСКВА, 24 янв — Р-Спорт. Бывший руководитель команды «Мерседес» и экс-технический директор «Феррари» Росс Браун, назначенный управляющим директором спортивного отдела «Формулы-1», знает, как сделать «Королевские гонки» максимально зрелищными, считает новый руководитель «Ф-1» Чейз Кэри.

МОСКВА 24 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> Бывший руководитель команды Мерседес и <nobr>экс-технический</nobr> директор <span class=error>Феррари</span> Росс <span class=error>Браун</span> назначенный управляющим директором спортивного отдела Формулы-1 знает как сделать Королевские гонки максимально зрелищными считает новый руководитель Ф-1 <span class=error>Чейз</span> <span class=error>Кэри</span>. Увеличить
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Принадлежащая миллиардеру Джону Мэлоуну корпорация Liberty Media стала новым владельцем «Формулы-1», приобретя 100% акций серии. В понедельник стало известно, что 86-летний Берни Экклстоун покидает пост исполнительного директора «Формулы-1», который займет Кэри. Бывший топ-менеджер ESPN Шон Братчес займет пост управляющего директора по коммерческим операциям.

«Шон и Росс будут играть определяющую роль в развитии спорта. Росс привнесет свой ценный опыт десятилетий невероятных успехов. С точки зрения Росса, я думаю, мы хотим удостовериться, что сделаем “Формулу-1” максимально захватывающей для болельщиков. У “Формулы-1” есть автомобили, сочетающие в себе мощь и технологии, есть звездные пилоты. Но нам нужно продолжать совершенствовать ее “на трассе”. Росс, вероятно, понимает в этом больше, чем кто-либо. Он фокусируется на том, каким будет спорт “на трассе”, что мы можем сделать, как мы будем это делать, и какими гонки должны быть», — сказал Кэри, которого цитирует Sky Sports.

Берни Экклстоун, руководивший «Формулой-1» c 70-х годов, станет почетным председателем «Ф-1».

«Скажу честно: искренне уважаю Экклстоуна. У него есть уникальный личный опыт и знания в этом бизнесе. Он понимает его, вероятно, лучше, чем кто-либо другой. Его советы будут неоценимы. Берни посвятил «Формуле-1» большую часть жизни, и я понимаю, что ему тяжело будет принять изменения, которые будут происходить. Но, надеюсь, мы найдем способ, с помощью которого Экклстоун будет продолжать приносить пользу. Я хочу, чтобы он продолжал чувствовать себя частью «Ф-1», — отметил Кэри.
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