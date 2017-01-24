Кэри: Росс Браун знает, как сделать «Формулу-1» максимально зрелищной
МОСКВА, 24 янв —
Р-Спорт. Бывший руководитель команды «Мерседес» и экс-технический директор «Феррари» Росс Браун, назначенный управляющим директором спортивного отдела «Формулы-1», знает, как сделать «Королевские гонки» максимально зрелищными, считает новый руководитель «Ф-1» Чейз Кэри.
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Принадлежащая миллиардеру Джону Мэлоуну корпорация Liberty Media стала новым владельцем «Формулы-1», приобретя 100% акций серии. В понедельник стало известно, что 86-летний Берни Экклстоун покидает пост исполнительного директора «Формулы-1», который займет Кэри. Бывший
«Шон и Росс будут играть определяющую роль в развитии спорта. Росс привнесет свой ценный опыт десятилетий невероятных успехов. С точки зрения Росса, я думаю, мы хотим удостовериться, что сделаем “Формулу-1” максимально захватывающей для болельщиков. У “Формулы-1” есть автомобили, сочетающие в себе мощь и технологии, есть звездные пилоты. Но нам нужно продолжать совершенствовать ее “на трассе”. Росс, вероятно, понимает в этом больше, чем
Берни Экклстоун, руководивший «Формулой-1» c 70-х годов, станет почетным председателем «Ф-1».
«Скажу честно: искренне уважаю Экклстоуна. У него есть уникальный личный опыт и знания в этом бизнесе. Он понимает его, вероятно, лучше, чем
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