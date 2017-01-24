Кэри: Росс Браун знает, как сделать «Формулу-1» максимально зрелищной

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Принадлежащая миллиардеру Джону Мэлоуну корпорация Liberty Media стала новым владельцем «Формулы-1», приобретя 100% акций серии. В понедельник стало известно, что 86-летний Берни Экклстоун покидает пост исполнительного директора «Формулы-1», который займет Кэри. Бывший топ-менеджер ESPN Шон Братчес займет пост управляющего директора по коммерческим операциям.

«Шон и Росс будут играть определяющую роль в развитии спорта. Росс привнесет свой ценный опыт десятилетий невероятных успехов. С точки зрения Росса, я думаю, мы хотим удостовериться, что сделаем “Формулу-1” максимально захватывающей для болельщиков. У “Формулы-1” есть автомобили, сочетающие в себе мощь и технологии, есть звездные пилоты. Но нам нужно продолжать совершенствовать ее “на трассе”. Росс, вероятно, понимает в этом больше, чем кто-либо. Он фокусируется на том, каким будет спорт “на трассе”, что мы можем сделать, как мы будем это делать, и какими гонки должны быть», — сказал Кэри, которого цитирует Sky Sports.

Берни Экклстоун, руководивший «Формулой-1» c 70-х годов, станет почетным председателем «Ф-1».