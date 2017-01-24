Прощай, старик! Почему мы будем скучать по Экклстоуну

Невозможное официально случилось 24 января — Берни Экклстоун больше не возглавляет Формулу-1. Кажется, он руководил так долго, что Ф-1 до него уже никто и не помнит. Сам Берни обещал, что из кабинета его вынесут только в гробу и только с крепко приколоченной крышкой. Возможно, кабинет ему, как «пожизненному президенту», оставили.



Вместо Берни во главе чемпионата теперь стоит Змей Горыныч с головами Чейза Кэри, Росса Брауна и Шона Братчеса. Нас ждут перемены в работе с соцсетями, новые маркетинговые ходы, уравнение финансовых возможностей и ещё масса приятных вещей. Но на «Чемпионате» не сомневаются — мы ещё будем скучать по Берни. Например, по его….

… умению решать проблемы

Кажется, Берни умел разобраться с любой ситуацией: накормить оставшуюся без собственной столовой команду, выбить из правительства очередной европейской страны деньги на Гран-при и найти моторы команде, чьё руководство ни с кем не может договориться.

Пожалуй, американская Liberty со своим деловым подходом может многих проблем и не допустить. Но без них никак, а вот для их решения авторитета Экклстоуна будет не хватать.



«Я хотел бы запомниться людям человеком, который может решить проблему одним рукопожатием. Мне не нужны контракты. Если быть циничным, контракты нужны, потому что люди… не то чтобы бесчестны, но многие просто не понимают, что устная сделка и рукопожатие — это тоже сделка», — говорил Берни в 2008-м, и его подход не менялся.



… олдскульности

Действующий чемпион Нико Росберг надеется, что Liberty сможет «американизировать» серию. Но так ли это хорошо?



Большая и грамотно управляемая корпорация вполне может наладить дела, которые в Ф-1 по старинке решаются личным вмешательством руководителя. Но Формула-1 — не конвейер и не завод. Сам Берни не уставал говорить, что «Королевским гонкам» нужны личности, имея в виду пилотов. При этом он же и оставался чуть ли не самой яркой личностью Ф-1.



Экклстоун бесконечно вспоминал уже мифические «старые времена», когда машины были быстрее, гонщики смелее, трава зеленее, а девки… Вы поняли. Ещё в те давние времена никто не слышал про экологию и экономичное использование топлива. И про демократию. И про социальные сети. 86-летний старик по-донкихотовски боролся с миром корпораций и был в этом какой-то лоск.

… словам

Нет, говорить Берни не перестанет. Критики будет даже больше, ведь понятно, что ушёл он не по своей воле, и каждая ошибка Liberty и её ставленников будет поводом дать интервью. Но большую трибуну Экклстоун потеряет.

Экклстоун мог обвинить гонщиков в нытье, боссов команд в эгоизме, политиков в слабости и всех сразу в неумении зарабатывать деньги и доводить дело до конца. Часто его слова были похожи на старческое ворчание, но колких фраз хватит на пухлую книгу. От Liberty мы такого вряд ли дождёмся — скорее уж скучных пресс-релизов.



… имиджу

Ворчливый старикан, лощёный миллиардер, друг диктаторов, борец с прогрессом… В спортивном мире мало руководителей с такой харизмой, как у Экклстоуна. И он не стеснялся пользоваться этой харизмой.

Особенно странно, что Берни уходит тогда, когда мир вокруг стал больше похож на то, чего он всегда хотел — в США к власти пришёл Дональд Трамп, Россией правит Владимир Путин, а политкорректность стали называть сильно переоценённой вещью. Ещё чуть-чуть, и про международный саммит можно было бы снять фильм «11 друзей Экклстоуна», а сам Берни хорошо смотрелся бы в роли руководителя небольшой циничной страны, зарабатывающей на торговле со всеми сразу.