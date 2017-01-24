Эксперт: Liberty Media не будет пересматривать контракт на проведение Гран-при России

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Ранее Liberty Media официально объявила о закрытии сделки по покупке чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Новым исполнительным директором и генеральным промоутером «королевских гонок» назначен 62-летний американец Чейз Кэри, 86-летний британец Берни Экклстоун официально стал почетным президентом «Формулы-1».

«Я знаю точно, что новое руководство “Формулы-1” не будет пересматривать действующие контракты, и никто не отнимет у России Гран-при. Угрозы никакой нет», — заявила Косаченко.

Контракт России на проведение этапа чемпионата мира рассчитан до 2020 года. Четвертый в истории Гран-при России пройдет на автодроме в Сочи с 27 по 30 апреля.

«О том, что политика “Формулы” изменится, Liberty Media уже говорили, и этот шаг (назначение Кэри вместо Экклстоуна) тому свидетельство — пришли к тому, о чем заявляли, — сказала Косаченко. — Конечно, “Формулу-1” ждут серьезные потрясения. Экклстоун более 40 лет руководил “королевскими гонками”, и с уходом такой фигуры перемены неизбежны. При этом я уверена, что Liberty Media переоценивает свои возможности, и еще попросят Берни возглавить какой-нибудь большой сегмент “Формулы”; Экклстоун ушел не навсегда».

Liberty Media в сентябре 2016 года выкупила 18,7% акций чемпионата за $746 млн. В декабре корпорация привлекла $1,5 млрд от инвесторов, чтобы завершить сделку и выкупить оставшуюся долю у мажоритарного акционера «Формулы-1» CVC Capital. Владельцем Liberty Media является американский миллиардер Джон Мэлоун. Коммерческой частью «Формулы-1» займется бывший глава ESPN Шон Брэтчс, а руководить спортивной частью будет бывший начальник команды «Мерседес» Росс Браун.