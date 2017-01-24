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24 января 2017, 10:53 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Ермилин: Уход Экклстоуна из «Формулы-1» не повлияет на проведение Гран-при России

МОСКВА, 24 янв — Р-Спорт, Олег Богатов. Уход генерального промоутера «Формулы-1» Берни Экклстоуна не скажется на проведении в нынешнем году Гран-при России в Сочи, заявил агентству «Р-Спорт» советник президента Российской автомобильной федерации (РАФ) Игорь Ермилин.

В понедельник было объявлено, что 86-летний Экклстоун покидает пост исполнительного директора «Формулы-1», который займет Чейз Кэри. Гран-при России пройдет 28—30 апреля 2017 года.

«С точки зрения проведения Гран-при России в Сочи после ухода Берни Экклстоуна из “Формулы-1” ничего не изменится, — сказал в телефонном разговоре Ермилин. — Потому что все аспекты гонки так или иначе зафиксированы контрактами и, соответственно, никаких серьезных изменений в этом плане не будет».

«Гран-при поддерживается руководством страны, и для нас это знаковое событие, — продолжил собеседник агентства. — Уверен, что в Сочи все будет нормально».
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Ермилин: С уходом Экклстоуна дух и романтику «Формулы-1» заменит прагматичный бизнес

МОСКВА, 24 янв — Р-Спорт, Олег Богатов. Генеральный промоутер «Формулы-1» Берни Экклстоун за счет своего духа, романтичности и харизмы во многом создал современную атмосферу «Королевских гонок», с его уходом в серию придет прагматичный американский бизнес, заявил агентству «Р-Спорт» советник президента Российской автомобильной федерации (РАФ) Игорь Ермилин.
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