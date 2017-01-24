Ермилин: Уход Экклстоуна из «Формулы-1» не повлияет на проведение Гран-при России

В понедельник было объявлено, что 86-летний Экклстоун покидает пост исполнительного директора «Формулы-1», который займет Чейз Кэри. Гран-при России пройдет 28—30 апреля 2017 года.

«С точки зрения проведения Гран-при России в Сочи после ухода Берни Экклстоуна из “Формулы-1” ничего не изменится, — сказал в телефонном разговоре Ермилин. — Потому что все аспекты гонки так или иначе зафиксированы контрактами и, соответственно, никаких серьезных изменений в этом плане не будет».

«Гран-при поддерживается руководством страны, и для нас это знаковое событие, — продолжил собеседник агентства. — Уверен, что в Сочи все будет нормально».