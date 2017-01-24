Ермилин: Уход Экклстоуна из «Формулы-1» не повлияет на проведение Гран-при России
МОСКВА, 24 янв —
Р-Спорт, Олег Богатов. Уход генерального промоутера «Формулы-1» Берни Экклстоуна не скажется на проведении в нынешнем году Гран-при России в Сочи, заявил агентству «Р-Спорт» советник президента Российской автомобильной федерации (РАФ) Игорь Ермилин.
В понедельник было объявлено, что 86-летний Экклстоун покидает пост исполнительного директора «Формулы-1», который займет Чейз Кэри.
«С точки зрения проведения
«Гран-при поддерживается руководством страны, и для нас это знаковое событие, — продолжил собеседник агентства. — Уверен, что в Сочи все будет нормально».
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