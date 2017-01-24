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24 января 2017, 10:51 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Ермилин: С уходом Экклстоуна дух и романтику «Формулы-1» заменит прагматичный бизнес

МОСКВА, 24 янв — Р-Спорт, Олег Богатов. Генеральный промоутер «Формулы-1» Берни Экклстоун за счет своего духа, романтичности и харизмы во многом создал современную атмосферу «Королевских гонок», с его уходом в серию придет прагматичный американский бизнес, заявил агентству «Р-Спорт» советник президента Российской автомобильной федерации (РАФ) Игорь Ермилин.

В понедельник было объявлено, что Экклстоун покидает пост исполнительного директора «Формулы-1», его сменит Чейз Кэри. 86-летний британец станет почетным председателем «Королевских гонок». Принадлежащая миллиардеру Джону Мэлоуну корпорация Liberty Media завершила покупку 100% акций «Формулы-1», став новым абсолютным владельцем «Королевских гонок».

«Судя по тому, как развивались события в последние две-три недели, уход Экклстоуна был ожидаем, — сказал по телефону Ермилин. — Предложение американцев стать почетным председателем для него совершенно неприемлемо и, по сути, неинтересно. Как активно он будет присутствовать в этом процессе? Думаю, что не очень. Для меня это очень эмоциональный момент. Мы знакомы с ним с 1988 года, и для меня “Формула-1” — это Берни Экклстоун. Все, что в ней было — это дух, романтика и харизма Берни Экклстоуна. Это самый яркий человек в “Формуле-1”, собственно говоря, он и создал ее в современном виде. И для меня интерес к “Формуле-1” во многом пропадает с его уходом».

«Все теряет определенную романтику и переходит в обычный американский бизнес, — подчеркнул собеседник агентства. — В американскую прагматику, достаточно жесткую, и в этом плане какие-то изменения наступят. Но в ближайшие два-три года с точки зрения спорта по инерции мало что будет меняться, потому что “Формула-1” — это мощный раскрутившийся маховик, связанный с многолетними контрактами. Но уходит эпоха великих и романтичных личностей, которые и создавали “Формулу-1”. Уходит Экклстоун, который сцементировал и срежиссировал для нас этот спектакль на многие годы».
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Ермилин: Уход Экклстоуна из «Формулы-1» не повлияет на проведение Гран-при России

МОСКВА, 24 янв — Р-Спорт, Олег Богатов. Уход генерального промоутера «Формулы-1» Берни Экклстоуна не скажется на проведении в нынешнем году Гран-при России в Сочи, заявил агентству «Р-Спорт» советник президента Российской автомобильной федерации (РАФ) Игорь Ермилин.
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