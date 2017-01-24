Ермилин: С уходом Экклстоуна дух и романтику «Формулы-1» заменит прагматичный бизнес
МОСКВА, 24 янв —
Р-Спорт, Олег Богатов. Генеральный промоутер «Формулы-1» Берни Экклстоун за счет своего духа, романтичности и харизмы во многом создал современную атмосферу «Королевских гонок», с его уходом в серию придет прагматичный американский бизнес, заявил агентству «Р-Спорт» советник президента Российской автомобильной федерации (РАФ) Игорь Ермилин.
В понедельник было объявлено, что Экклстоун покидает пост исполнительного директора «Формулы-1», его сменит Чейз Кэри. 86-летний британец станет почетным председателем «Королевских гонок». Принадлежащая миллиардеру Джону Мэлоуну корпорация Liberty Media завершила покупку 100% акций «Формулы-1», став новым абсолютным владельцем «Королевских гонок».
«Судя по тому, как развивались события в последние
«Все теряет определенную романтику и переходит в обычный американский бизнес, — подчеркнул собеседник агентства. — В американскую прагматику, достаточно жесткую, и в этом плане
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