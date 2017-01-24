Ермилин: С уходом Экклстоуна дух и романтику «Формулы-1» заменит прагматичный бизнес

В понедельник было объявлено, что Экклстоун покидает пост исполнительного директора «Формулы-1», его сменит Чейз Кэри. 86-летний британец станет почетным председателем «Королевских гонок». Принадлежащая миллиардеру Джону Мэлоуну корпорация Liberty Media завершила покупку 100% акций «Формулы-1», став новым абсолютным владельцем «Королевских гонок».

«Судя по тому, как развивались события в последние две-три недели, уход Экклстоуна был ожидаем, — сказал по телефону Ермилин. — Предложение американцев стать почетным председателем для него совершенно неприемлемо и, по сути, неинтересно. Как активно он будет присутствовать в этом процессе? Думаю, что не очень. Для меня это очень эмоциональный момент. Мы знакомы с ним с 1988 года, и для меня “Формула-1” — это Берни Экклстоун. Все, что в ней было — это дух, романтика и харизма Берни Экклстоуна. Это самый яркий человек в “Формуле-1”, собственно говоря, он и создал ее в современном виде. И для меня интерес к “Формуле-1” во многом пропадает с его уходом».