Росберг: Экклстоун провел огромную работу, но изменения в «Формуле-1» запоздали
МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Действующий чемпион мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Нико Росберг поблагодарил Берни Экклстоуна за работу на посту генерального промоутера «королевских гонок», но отметил, что изменения в организации давно назрели. Об этом сам немецкий гонщик написал на своей странице в сети микроблогов Twitter («Твиттер»).
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Ранее американская корпорация «Либерти Медиа» (Liberty Media) объявила о закрытии сделки по покупке «Формулы-1». Новым исполнительным директором и генеральным промоутером «королевских гонок» назначен американец Чейз Кэри, 86-летний британец Экклстоун официально стал почетным президентом «Формулы-1».
«Берни провел огромную работу. Но изменения уже запоздали. Господин Кэри должен сделать все самое лучшее, чтобы наш спорт снова стал великолепным», — написал Росберг.
2 декабря Росберг объявил об уходе из «Формулы-1» в ранге действующего чемпиона мира, объяснив это желанием начать новую жизнь. Росберг за 11 сезонов в «Формуле-1» провел 206 гонок, одержал 23 победы и завоевал 30 поул- позишн.
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