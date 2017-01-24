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24 января 2017, 1:52 | Авто/мото: Формула-1 | ТАСС

Росберг: Экклстоун провел огромную работу, но изменения в «Формуле-1» запоздали

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Действующий чемпион мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Нико Росберг поблагодарил Берни Экклстоуна за работу на посту генерального промоутера «королевских гонок», но отметил, что изменения в организации давно назрели. Об этом сам немецкий гонщик написал на своей странице в сети микроблогов Twitter («Твиттер»).

Новым исполнительным директором и генеральным промоутером королевских гонок назначен американец Чейз Кэри. Увеличить
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Ранее американская корпорация «Либерти Медиа» (Liberty Media) объявила о закрытии сделки по покупке «Формулы-1». Новым исполнительным директором и генеральным промоутером «королевских гонок» назначен американец Чейз Кэри, 86-летний британец Экклстоун официально стал почетным президентом «Формулы-1».

«Берни провел огромную работу. Но изменения уже запоздали. Господин Кэри должен сделать все самое лучшее, чтобы наш спорт снова стал великолепным», — написал Росберг.

2 декабря Росберг объявил об уходе из «Формулы-1» в ранге действующего чемпиона мира, объяснив это желанием начать новую жизнь. Росберг за 11 сезонов в «Формуле-1» провел 206 гонок, одержал 23 победы и завоевал 30 поул- позишн.
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Новости Формулы-1

Liberty media объявила о закрытии сделки по покупке «Формулы-1»

Liberty media объявила о закрытии сделки по покупке «Формулы-1»

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Американская корпорация «Либерти Медиа» (Liberty Media) на своем сайте официально объявила о закрытии сделки по покупке чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Новым исполнительным директором и генеральным промоутером «королевских гонок» назначен Чейз Кэри, Берни Эклстоун официально стал почетным президентом.
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