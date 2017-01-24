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24 января 2017, 1:27 | Авто/мото: Формула-1 | ТАСС

Новый генеральный директор «Формулы-1» поблагодарил Экклстоуна за работу

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Новый генеральный директор чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Чейз Кэри поблагодарил Берни Экклстоуна за 40 лет работы на данном посту. Слова Кэри приводит пресс-служба корпорации «Либерти Медиа» (Liberty Media).

Новым генеральным директором Формулы-1 был назначен американец Чейз Кэри британец Берни Экклстоун стал почетным президентом королевских гонок Увеличить
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Ранее Liberty Media официально объявила о закрытии сделки по покупке «Формулы-1». Новым генеральным директором и генеральным промоутером «королевских гонок» назначен Кэри, 86-летний Экклстоун официально стал почетным президентом.

«Я очень рад принять дополнительную должность в роли генерального директора «Формулы-1». Я хотел бы отметить и поблагодарить Берни (Экклстоуна — прим. ТАСС) за его лидерство в компании на протяжении десятилетий. Он и его команда руководителей сделали этот вид спорта тем, что он представляет сейчас. Берни всегда будет частью семьи «Формулы-1», я благодарен ему за понимание того, как мы видим успешное и долгосрочное будущее «Формулы-1», — сказал Кэри.

Он также отметил, что «королевские гонки» имеют огромный нереализованный потенциал, который его команда постарается раскрыть.

«Формула-1″ имеет огромный нереализованный потенциал и много возможностей. Я часто слышал от поклонников, команд, федерации, промоутеров и спонсоров многочисленные идеи по поводу будущего этого вида спорта. Мы будем работать со всеми этими партнерами для реализации потенциала и открытия новых горизонтов для нашего вида спорта. Мы с нетерпением ждем начала реализации всех наших планов в ближайшее время», — добавил новый генеральный директор «королевских гонок».

Liberty Media в сентябре 2016 года выкупила 18,7% акций чемпионата за $746 млн. В декабре корпорация привлекла $1,5 млрд от инвесторов, чтобы завершить сделку и выкупить оставшуюся долю у мажоритарного акционера «Формулы-1» CVC Capital. Владельцем «Либерти Медиа» является американский миллиардер Джон Мэлоун.
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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Действующий чемпион мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Нико Росберг поблагодарил Берни Экклстоуна за работу на посту генерального промоутера «королевских гонок», но отметил, что изменения в организации давно назрели. Об этом сам немецкий гонщик написал на своей странице в сети микроблогов Twitter («Твиттер»).
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