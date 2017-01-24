Liberty media объявила о закрытии сделки по покупке «Формулы-1»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В понедельник 86-летний Эклстоун объявил о своем уходе с поста генерального промоутера «Формулы-1». Ранее сообщалось, что будущий владелец «Формулы-1» — американская компания Liberty Media — хочет убрать Экклстоуна с руководящей должности. В прошлом году британец заявлял, что «Либерти Медиа» предложила ему новый трехлетний контракт, однако осенью появилась информация, что Мэлоун в срочном порядке ищет замену Экклстоуну.

«Либерти Медиа» в сентябре 2016 года выкупила 18,7% акций чемпионата за $746 млн. В декабре корпорация привлекла $1,5 млрд от инвесторов, чтобы завершить сделку и выкупить оставшуюся долю у мажоритарного акционера «Формулы-1» CVC Capital. Владельцем «Либерти Медиа» является американский миллиардер Джон Мэлоун. Ранее сообщалось, что сделка должна быть закрыта до конца первого квартала 2017 года.

Коммерческой частью «Формулы-1» займется бывший глава ESPN Шон Брэтчс, а руководить спортивной частью будет бывший начальник команды «Мерседес» Росс Браун.

Экклстоун руководил «Формулой-1» с 1974 года. Именно британец сделал ее коммерчески успешным проектом, зарабатывающим более 2 млрд долларов в год.