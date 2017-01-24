Liberty media объявила о закрытии сделки по покупке «Формулы-1»
МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Американская корпорация «Либерти Медиа» (Liberty Media) на своем сайте официально объявила о закрытии сделки по покупке чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Новым исполнительным директором и генеральным промоутером «королевских гонок» назначен Чейз Кэри, Берни Эклстоун официально стал почетным президентом.
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В понедельник 86-летний Эклстоун объявил о своем уходе с поста генерального промоутера «Формулы-1». Ранее сообщалось, что будущий владелец «Формулы-1» — американская компания Liberty Media — хочет убрать Экклстоуна с руководящей должности. В прошлом году британец заявлял, что «Либерти Медиа» предложила ему новый трехлетний контракт, однако осенью появилась информация, что Мэлоун в срочном порядке ищет замену Экклстоуну.
«Либерти Медиа» в сентябре 2016 года выкупила 18,7% акций чемпионата за $746 млн. В декабре корпорация привлекла $1,5 млрд от инвесторов, чтобы завершить сделку и выкупить оставшуюся долю у мажоритарного акционера «Формулы-1» CVC Capital. Владельцем «Либерти Медиа» является американский миллиардер Джон Мэлоун. Ранее сообщалось, что сделка должна быть закрыта до конца первого квартала 2017 года.
Коммерческой частью «Формулы-1» займется бывший глава ESPN Шон Брэтчс, а руководить спортивной частью будет бывший начальник команды «Мерседес» Росс Браун.
Экклстоун руководил «Формулой-1» с 1974 года. Именно британец сделал ее коммерчески успешным проектом, зарабатывающим более 2 млрд долларов в год.
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