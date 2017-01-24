Конец эпохи. «Формула-1» осталась без Экклстоуна

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Руководство компании «Либерти Медиа», нового владельца коммерческих прав на «Формулу-1», уволило со своего поста генерального промоутера и исполнительного директора Берни Экклстоуна. Британец управлял «королевскими гонками» с 1974 года. Его должность называлась по-разному, но именно с того времени он был главным в «Формуле-1».

ПОЧЕТНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ

«Я больше не руковожу “Формулой-1”, поскольку был уволен. Мое место занял Чейз Кери — это уже официально. Мне предложили должность своего рода почетного президента. Но что это означает, какие функции нужно выполнять, я не знаю», — признался Экклстоун в интервью немецкому изданию Auto motor und sport.

Буквально за день до своей отставки Экклстоун с супругой посетил австрийский Китцбюэль и побывал на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту. Он даже порассуждал на тему того, что горнолыжников можно сравнить с гонщиками «Формулы-1», и стал свидетелем восьмого в карьере подиума россиянина Александра Хорошилова, который стал третьим в слаломе.

О своих планах Экклстоун предпочел не распространяться. 86-летний британский миллиардер выразил уверенность в том, что его жизнь теперь станет намного спокойнее, а сам он все так же будет посещать этапы «Гран-при».

Пока неизвестно, сохранит ли бывший босс «Формулы-1» место во всемирном совете ФИА, но в западных СМИ уже появилась информация, что нет. Один из ярких комментариев в «твиттере» на эту тему: «Если сравнить Берни Экклстоуна с диктатором, то закончил он как диктатор — его просто свергли». Но именно Экклстоун превратил «Формулу-1» в глобальный бизнес с миллиардными оборотами — без него королевские гонки не были бы королевскими.

НОВАЯ АМЕРИКАНСКАЯ МЕТЛА

Разговоры о возможном уходе Экклстоуна со своего поста начались еще в середине сентября прошлого года, когда американская компания «Либерти Медиа» миллиардера Джона Мэлоуна приобрела 18,7 процента акций «королевских гонок» и получила право на выкуп 100 процентов акций. Тогда же председателем совета директоров «Формулы-1» был назначен бывший босс компании «XXI век Фокс» Чейз Кери, и тогда же Экклстоун запустил информацию, что ему предложен новый трехлетний контракт, но он еще подумает.

Теперь Экклстоуну уже можно думать только о том, как проводить кучу свободного времени — можно хоть на горнолыжном курорте, хоть на Багамах. По признанию самого Берни, у него достаточно денег, чтобы позволить себе многочисленные житейские радости. Непосредственным управлением «Формулой-1» теперь займутся другие.

Спортивные и технические вопросами будет решать Росс Браун, который в бытность техническим директором «Феррари» помог Михаэлю Шумахеру стать семикратным чемпионом мира, а потом создал свою команду «Браун», выкупленную «Мерседесом». Коммерческие вопросы возьмет на себя бывший руководитель ESPN Шон Братчес.

ЧТО БУДЕТ БЕЗ БЕРНИ?

Мгновенных перемен в «Формуле-1» ждать не стоит, но в среднесрочной перспективе они просматриваются. Новые владельцы хотят изменить ситуацию, когда этапы «Гран-при» продавались странам, в которых об автоспорте даже не слышали. С этой точки зрения становится как-то тревожно за «Гран-при России». Одно дело договор с Берни, даже в устной форме, и совсем другое — договор с американскими владельцами.

Каждый из этапов должен быть обставлен, словно Супербоул — в плане раскрутки, престижа и создания уникального цифрового контента. Сейчас «Формула-1» — сгусток высочайших технологий — отстала в плане доступности трансляций и коммуникации с социальными сетями. Кери намерен серьезно расширить аудиторию «королевских гонок», и это план не на 2017-й, а на 2020 год.

Поговаривают, что Чейз Кери настаивает на изменении Договора Согласия — фактически конституции «Формулы-1». А также на том, чтобы расформировать Стратегическую группу, наделенную слишком широкими полномочиями. Новому боссу не нравится система распределения прибыли между командами по итогам чемпионата мира и очень не нравится привилегированное положение «Феррари», которая получает больше всех за исторический вклад в развитие королевских гонок.

Финансовый вопрос всегда самый острый в «Формуле-1», и многие команды новые начинания поддержат. Но будут и те, кто выступит против. И тогда уже новым руководителям придется решать все споры. Все надеются, что стиля «разделяй и властвуй» больше не будет, но кто знает, может это был самый эффективный способ руководства. «Королевские гонки» ждут неизбежные изменения, но все будет делаться постепенно.