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23 января 2017, 23:34 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Форс Индия» подготовит 10 вариантов антикрыльев на сезон-2017

Технический директор «Форс Индия» Энди Грин рассказал, что команда готовит обилие аэродинамических элементов в связи со сменой технического регламента Формулы-1.

«Мы снова можем производить достаточную прижимную силу. Следовательно, будет больше градаций. Конфигурация трассы будет определять спецификацию антикрыльев. Я полагаю, нам надо до 10 типов крыльев на сезон, передних и задних.

Мы ещё не нашли достаточно маленького крыла, которое даст максимальную скорости в Монце. Скорости на прямых там играют большую роль, так что мы продолжаем размышлять над этим», — цитирует Грина Auto Motor und Sport.
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