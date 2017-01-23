24 января будет подтверждено назначение Брауна и Брэтчса руководителями Ф-1
Во вторник, 24 января, будет официально подтверждён уход Берни Экклстоуна с поста руководителя Формулы-1.
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Тогда же будет объявлено о назначении руководителями серии
23 января Экклстоун сам объявил, что его сместили с поста руководителя. Это произошло по решению новых владельцев чемпионата компании Liberty, которые хотят реформировать управление Ф-1.
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