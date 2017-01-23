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23 января 2017, 23:38 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

24 января будет подтверждено назначение Брауна и Брэтчса руководителями Ф-1

Во вторник, 24 января, будет официально подтверждён уход Берни Экклстоуна с поста руководителя Формулы-1.

Во вторник 24 января будет официально подтверждён уход <span class=error>Берни</span> Экклстоуна с поста руководителя Формулы-1. Увеличить
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Тогда же будет объявлено о назначении руководителями серии экс-главы «Мерседеса» Росса Брауна, который будет отвечать за спортивную часть, и Шона Брэтчса, который займётся коммерческой частью и маркетингом, сообщает Motorsport.

23 января Экклстоун сам объявил, что его сместили с поста руководителя. Это произошло по решению новых владельцев чемпионата компании Liberty, которые хотят реформировать управление Ф-1.
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Liberty media объявила о закрытии сделки по покупке «Формулы-1»

Liberty media объявила о закрытии сделки по покупке «Формулы-1»

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Американская корпорация «Либерти Медиа» (Liberty Media) на своем сайте официально объявила о закрытии сделки по покупке чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Новым исполнительным директором и генеральным промоутером «королевских гонок» назначен Чейз Кэри, Берни Эклстоун официально стал почетным президентом.
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