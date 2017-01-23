Экклстоун заявил, что его уволили с поста главы «Ф-1», новым руководителем стал Кэри
МОСКВА, 23 янв —
Р-Спорт. Берни Экклстоун заявил, что уволен с поста исполнительного директора «Формулы-1», а его место занял американец Чейз Кэри.
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Американская корпорация Liberty Media, принадлежащая миллиардеру Джону Мэлоуну, в сентябре приобрела 18,7% акций «Формулы-1» за 746 миллионов долларов. Тогда же корпорация получила право на выкуп 100% акций. В среду на заседании акционеров Liberty Media в Колорадо было принято решение одобрить выкуп оставшейся доли в «Формуле-1» до конца первого квартала нынешнего года. В тот же день всемирный совет по автоспорту одобрил продажу Liberty Media коммерческих прав на «Формулу-1».
«Я больше не руковожу “Формулой-1”. Мою должность занял Чейз Кэри. Я был уволен сегодня. Я просто ухожу. Это официально. Моя новая должность? Это американский термин, это своего рода почетный президент. Я не знаю, что это значит», — цитирует Экклстоуна Auto motor und sport.
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