Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/28526223/
23 января 2017, 22:01 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Экклстоун заявил, что его уволили с поста главы «Ф-1», новым руководителем стал Кэри

МОСКВА, 23 янв — Р-Спорт. Берни Экклстоун заявил, что уволен с поста исполнительного директора «Формулы-1», а его место занял американец Чейз Кэри.

<span class=error>Берни</span> Экклстоун заявил что уволен с поста исполнительного директора Формулы-1 а его место занял американец <span class=error>Чейз</span> <span class=error>Кэри</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Американская корпорация Liberty Media, принадлежащая миллиардеру Джону Мэлоуну, в сентябре приобрела 18,7% акций «Формулы-1» за 746 миллионов долларов. Тогда же корпорация получила право на выкуп 100% акций. В среду на заседании акционеров Liberty Media в Колорадо было принято решение одобрить выкуп оставшейся доли в «Формуле-1» до конца первого квартала нынешнего года. В тот же день всемирный совет по автоспорту одобрил продажу Liberty Media коммерческих прав на «Формулу-1».

«Я больше не руковожу “Формулой-1”. Мою должность занял Чейз Кэри. Я был уволен сегодня. Я просто ухожу. Это официально. Моя новая должность? Это американский термин, это своего рода почетный президент. Я не знаю, что это значит», — цитирует Экклстоуна Auto motor und sport.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
19 января

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

Мутко объяснил, почему в допинг-пробе россиянок нашли мужские ДНК

Улыбка ангела и ускользающая красота фигуристки Синициной