В Ницце открыли улицу имени Жюля Бьянки

В мероприятии приняли участие мэр города Филипп Прадаль, а также отец спортсмена Филипп Бьянки. Церемония состоялась неподалеку от стадиона «Альянц Ривьера» на углу улицы Пьера де Кубертена.

«Жюль очень любил футбол. Мы очень рады, что выбрана именно эта улица. Место не могло быть лучше», — заявил отец пилота.